Един от основните канали за разпространение на руско медийно съдържание е извън строя

1027 Снимка: NASA

Русия е загубила комуникационния сателит Express‑AT1, който е използван за телевизионно излъчване към контролираните от Москва територии в Украйна. Космическият апарат е спрял да функционира на 4 март по неизвестни причини и не може да бъде възстановен.

Информацията беше съобщена от изданията ASTRA и украинският военен сайт "Милитарний". Според тях специалисти са се опитали да възстановят работата на сателита, но без успех. Държавната компания оператор е потвърдила, че апаратът може да се счита за окончателно загубен, а нов подобен сателит не се очаква да бъде изведен в орбита преди 2030 г.

Express‑AT1 бе изведен в геостационарна орбита през 2014 година. Внезапното прекъсване на работата на спътника е довело до спиране на телевизионните излъчвания на няколко руски канала. Сред засегнатите оператори са NTV‑Plus, Tricolor TV и Russkiy Mir.

Особено важна роля е играел операторът Russkiy Mir, създаден през 2022 г. с цел да осигурява информационно влияние върху населението в новоприсъединените региони. За местните жители това е бил един от основните канали за разпространение на руско медийно съдържание.

Санкциите срещу Москва обаче ограничават възможностите на оператора да използва капацитета на чуждестранни спътници, което допълнително усложнява ситуацията след загубата на Express-AT1.

Преди това руските власти са забранили на жителите на окупираните територии да използват сателитни антени, насочени към европейски спътници. Така прекъсването на работата на Express-AT1 оставя част от региона без достъп до основния руски телевизионен сигнал.

