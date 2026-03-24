Заместителят на Starlink вече има 16 спътника в орбита

6446

Русия е изстреляла първите 16 спътника от новата система "Рассвет", която има за цел да замени услугите на SpaceX и нейната мрежа Starlink за военни цели.

Сателитите са разработени от компанията "Бюро 1440", която работи по създаването на широколентова интернет система в ниска околоземна орбита. Първото изстрелване на групата е осъществено на 23 март и бележи преход от тестова фаза към реално изграждане на комуникационна мрежа.

"Предстоят десетки изстрелвания и стотици спътници за създаване на услуга с глобално покритие", се посочва в официалното съобщение на компанията.

Първоначално проектът е бил насочен към граждански приложения, включително използване от Аерофлот и Руски железници. След ограничаването на достъпа до Starlink за руските сили обаче приоритетът очевидно се измества към военни нужди.

За да бъде постигната пълна алтернатива на Starlink, Русия ще трябва да извърши още десетки изстрелвания, както и да разработи компактни и достъпни наземни терминали за масово използване.

Ограниченията върху Starlink дойдоха след като Украйна поиска от Илон Мъск да блокира достъпа на руските сили, които използват системата за управление на дронове. В резултат руските подразделения са се сблъскали със сериозни комуникационни затруднения на бойното поле.

Опитите за преминаване към алтернативни средства за връзка са се оказали по-малко ефективни, което е усложнило координацията на военните действия.

В отговор Русия ускорява разработката на собствена сателитна инфраструктура и адаптира тактиката си, включително чрез по-широко използване на евтини дронове от типа "Молния".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.