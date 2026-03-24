Русия е изстреляла първите 16 спътника от новата система "Рассвет", която има за цел да замени услугите на SpaceX и нейната мрежа Starlink за военни цели.

Сателитите са разработени от компанията "Бюро 1440", която работи по създаването на широколентова интернет система в ниска околоземна орбита. Първото изстрелване на групата е осъществено на 23 март и бележи преход от тестова фаза към реално изграждане на комуникационна мрежа.

"Предстоят десетки изстрелвания и стотици спътници за създаване на услуга с глобално покритие", се посочва в официалното съобщение на компанията.

Първоначално проектът е бил насочен към граждански приложения, включително използване от Аерофлот и Руски железници. След ограничаването на достъпа до Starlink за руските сили обаче приоритетът очевидно се измества към военни нужди.

За да бъде постигната пълна алтернатива на Starlink, Русия ще трябва да извърши още десетки изстрелвания, както и да разработи компактни и достъпни наземни терминали за масово използване.

Ограниченията върху Starlink дойдоха след като Украйна поиска от Илон Мъск да блокира достъпа на руските сили, които използват системата за управление на дронове. В резултат руските подразделения са се сблъскали със сериозни комуникационни затруднения на бойното поле.

Опитите за преминаване към алтернативни средства за връзка са се оказали по-малко ефективни, което е усложнило координацията на военните действия.

В отговор Русия ускорява разработката на собствена сателитна инфраструктура и адаптира тактиката си, включително чрез по-широко използване на евтини дронове от типа "Молния".

