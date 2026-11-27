Генерираното от изкуствен интелект продължение е смел експеримент, целящ да провери дали технологията може да улови духа и стила на един велик автор

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Руски модел с изкуствен интелект е създал своя версия на втория том на романа "Мъртви души" на Николай Гогол, чийто ръкопис писателят изгаря, след като преживява психически срив дни преди смъртта си през 1852 г., съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Смятаното за шедьовър на руската литература произведение остава незавършено, като от трите замислени тома оцелява само един.

Генерираното от изкуствен интелект продължение е смел експеримент, целящ да провери дали технологията може да улови духа и стила на един велик автор, отбелязва Ройтерс. Новата книга, озаглавена "Мъртви души: Възраждане", завладя въображението на някои читатели, но остави критиците безразлични, допълва осведомителната агенция.

В начинанието участват лингвисти, инженери и историци, работещи с GigaChat - модел с изкуствен интелект, разработен от банковия и технологичен конгломерат "Сбер" (Sber). По думите на ръководителя на проекта Владислав Отрошенко на машината са ѝ били нужни около четири месеца, за да развие убедителен литературен стил.

"Тя се справи много добре с художествената страна на задачата, и по-специално с изграждането на сюжета", каза той пред Ройтерс. "Това е бестселър. Читателите проявяват искрен интерес. Има ли книгата художествена стойност? Разбира се, че има, тъй като това е първият по рода си уникален и безпрецедентен експеримент. Освен това работихме с един от най-трудните стилове в руската литература - ​​стила и поетиката на Гогол", обясни Отрошенко.

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Роден в днешна Украйна, която по онова време е част от Руската империя, Гогол пише най-значимите си произведения на руски език. И двете страни го припознават като важна литературна фигура, известна най-вече със сатирата си и черния си хумор.

В първата, оцеляла част на "Мъртви души", писателят създава галерия от колоритни образи, начело с измамника Чичиков. Последният замисля финансова схема, основана на "придобиването" на починали крепостни селяни, които все още фигурират в регистрите като собственост на своите помешчици. Измъчван от творчески и духовни съмнения обаче, Гогол не успява да завърши втората и третата част на книгата, в които е възнамерявал да изобрази моралното възраждане на главния герой.

Игор, московчанин, присъствал на представянето на книгата, каза, че тя наистина предава "духа на оригинала". "Книгата е наистина уникална и вярвам, че почитателите на Гогол сега имат възможност да я оценят, да я сравнят и да видят как са завършили приключенията на Чичиков", посочи той, цитиран от Ройтерс.

Лариса, посетителка на музея на Гогол в Москва, обаче каза, че изкуственият интелект няма как успешно да възпроизведе онова, което е изгубено. "Това няма да ме докосне и дори нямам желание да го чета", добави тя.

Експертът по творчеството на Гогол Артьом Никитин отбеляза, че по същата логика изкуственият интелект би могъл да напише продължения на безброй други произведения. "Но аз смятам, че едно литературно произведение не произтича автоматично от всичко, което авторът е създал преди това", посочи Никитин. "Дори да познаваме езика, стила и сюжетните линии на автора, това не ни подсказва какво би написал той след това", допълва специалистът, цитиран от Ройтерс.

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