Сергей Рижиков и Алексей Зубрицки прекараха близо седем часа в открития космос

1413 Снимка: NASA

Двама руски космонавти от екипажа на Международната космическа станция (МКС) завършиха успешно своята втора съвместна космическа разходка. Командирът на "Експедиция 73" Сергей Рижиков и бордният инженер Алексей Зубрицки прекараха 6 часа и 54 минути в открития космос, където инсталираха ново научно оборудване и извършиха поддръжка по външната част на руския сегмент.

Мисията започна с отварянето на люка на модула "Поиск". С помощта на телескопичния кран "Стрела" космонавтите се придвижиха до основното си работно място - многофункционалния лабораторен модул "Наука".

Основната им задача беше монтажът на двукомпонентен апарат за експериментите "Импулс" и "ИПИ-500". Първият ще тества възможностите за работа на реактивни двигатели в космоса, а вторият е предназначен за изследване на влиянието на космическите апарати върху йоносферата на Земята.

По време на работата Рижиков почисти и един от илюминаторите на модула "Наука", чиито предпазни щори бяха временно отворени за целта.

Впоследствие екипът се насочи към поддръжка на експеримента "Екран-М", инсталиран при предишното им излизане. Устройството е предназначено за създаване на свръхтънки материали за полупроводниковата индустрия. След като откриха разхлабено уплътнение, космонавтите получиха инструкции от Центъра за управление на полетите да го отстранят внимателно с пинсети и да поставят нова касета с материали.

В края на мисията си Рижиков и Зубрицки преместиха външен контролен панел за Европейската роботизирана ръка (ERA) - манипулатор, който обслужва руския сегмент на станцията. Планираното изхвърляне на ненужно оборудване беше отменено, за да се избегне всякакъв риск от космически отпадъци преди очакваното пристигане на новия японски товарен кораб HTV-X. Космонавтите се завърнаха благополучно в станцията, с което мисията им приключи успешно.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.