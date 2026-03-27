Военното министерство е наказало компанията за критика, а не за реално провинение

Американски съдия временно блокира решение на Министерството на отбраната на САЩ, с което компанията за изкуствен интелект Anthropic бе определена като риск за веригата за доставки, като прие, че мярката вероятно представлява наказание за публична критика, а не защита на националната сигурност, предаде Ройтерс.

Съдия Рита Лин уважи жалбата на компанията, разработила чатбота Claude, и определи действията на правителството като "незаконна ответна мярка", нарушаваща свободата на словото. Решението ще влезе в сила след седем дни, за да се даде възможност на властите да го обжалват.

От Anthropic приветстваха съдебното решение и заявиха, че компанията остава ангажирана с конструктивно сътрудничество с правителството.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет класифицира компанията като риск за националната сигурност и веригите за доставки, което доведе до изключването ѝ от определени военни поръчки. Повод за спора е отказът на компанията да позволи използването на нейната технология за наблюдение и автономни оръжия.

Според източници технологията е била използвана в контекста на военни операции в Иран, а Министерството на правосъдието аргументира, че ограниченията могат да застрашат ефективността на военните системи.

Допълнително напрежение създаде и позицията на президента Доналд Тръмп, който призова федералните институции да прекратят използването на чатбота "Клод".

Anthropic заведе дело срещу забраната на 9 март, а във Вашингтон се разглежда и втори съдебен казус, свързан с потенциално разширяване на ограниченията и към граждански правителствени договори.

