По време на конференцията OpenAI DevDay изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман коментира въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда. В интервю с Роуън Чънг той заяви, че не се притеснява прекомерно от потенциалното изчезване на работни места, тъй като човешката представа за "истинска работа" се променя с времето.

Алтман направи паралел с фермер отпреди петдесет години, който трудно би разбрал как съвременни професии като програмист, дизайнер или анализатор биха могли да се считат за "реална работа".

По думите му, подобно на това как фермерът би възприел днешните професии като "игра за запълване на времето", ние самите в бъдеще можем да гледаме по подобен начин на новите видове заетост, които ще възникнат след навлизането на AI.

"Ако се занимаваш със земеделие, произвеждаш храна и поддържаш хората живи — това е истинска работа," каза Алтман. "Фермерът би сметнал нашите професии за нещо по-малко реално. Възможно е и бъдещите хора да възприемат нашата работа по същия начин."

Алтман подчерта, че промяната в характера на труда е естествен процес, който се наблюдава при всяка технологична революция. Той допълни, че вярва в способността на хората да се адаптират и да откриват нови смислени дейности, дори когато съществуващи професии изчезват.

"Разчитам на човешките стремежи и мотивация," обобщи той. "Убеден съм, че ще намерим достатъчно нови неща, с които да се занимаваме."

