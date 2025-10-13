По време на конференцията OpenAI DevDay изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман коментира въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда. В интервю с Роуън Чънг той заяви, че не се притеснява прекомерно от потенциалното изчезване на работни места, тъй като човешката представа за "истинска работа" се променя с времето.

Алтман направи паралел с фермер отпреди петдесет години, който трудно би разбрал как съвременни професии като програмист, дизайнер или анализатор биха могли да се считат за "реална работа".

Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа
Виж още Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа

По думите му, подобно на това как фермерът би възприел днешните професии като "игра за запълване на времето", ние самите в бъдеще можем да гледаме по подобен начин на новите видове заетост, които ще възникнат след навлизането на AI.

"Ако се занимаваш със земеделие, произвеждаш храна и поддържаш хората живи — това е истинска работа," каза Алтман. "Фермерът би сметнал нашите професии за нещо по-малко реално. Възможно е и бъдещите хора да възприемат нашата работа по същия начин."

Сам Алтман предупреждава, че AI индустрията е на прага на неизбежен срив
Виж още Сам Алтман предупреждава, че AI индустрията е на прага на неизбежен срив

Алтман подчерта, че промяната в характера на труда е естествен процес, който се наблюдава при всяка технологична революция. Той допълни, че вярва в способността на хората да се адаптират и да откриват нови смислени дейности, дори когато съществуващи професии изчезват.

"Разчитам на човешките стремежи и мотивация," обобщи той. "Убеден съм, че ще намерим достатъчно нови неща, с които да се занимаваме."

