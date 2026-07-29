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Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман смята, че развитието на изкуствения интелект няма да намали работното време, въпреки че подобни прогнози се правят от десетилетия.

Изкуственият интелект

В интервю за подкаста Relentless той заяви, че технологичният прогрес многократно е обещавал повече свободно време, но това така и не се е превърнало в реалност.

"По някакъв начин никога не стигаме до обещаната четиричасова работна седмица в масов мащаб. Технологиите винаги обещават, че хората ще работят по-малко и ще имат повече свободно време. Не очаквам изкуственият интелект да промени това", коментира Алтман.

Според него, дори в бъдеще с много по-мощни AI системи хората вероятно ще бъдат по-заети, отколкото очакват.

"Мисля, че всички ще бъдем много по-заети, отколкото предполагахме в света след свръхинтелигентността. Ще продължим да се оплакваме от това, но тайно ще бъдем доволни", каза той.

Изказването се различава от по-ранните прогнози на редица технологични лидери, според които автоматизацията и изкуственият интелект ще поемат голяма част от рутинната работа и ще дадат възможност на хората да отделят повече време за творчество, образование или личен живот.

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Все по-често обаче представители на технологичния сектор говорят не за по-малко работа, а за по-висока производителност. Според тази гледна точка AI няма да намали натоварването, а ще позволи на служителите да изпълняват повече задачи за същото време.

Темата остава предмет на активни дебати. Част от експертите предупреждават, че използването на генеративен изкуствен интелект вече води до повишени изисквания към служителите и увеличава риска от професионално прегаряне. Други изразяват опасения, че автоматизацията може да доведе до съкращаване на работни места в някои сектори.

В същото време политици като американския сенатор Бърни Сандърс продължават да защитават идеята, че повишената производителност благодарение на изкуствения интелект би могла да направи възможна четиридневна работна седмица без намаляване на заплащането. Изказването на Алтман показва, че поне според него подобен сценарий не е сред най-вероятните последствия от развитието на AI технологиите.

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