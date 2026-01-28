Изказването буди опасения, че периодът на бурен растеж в сектора на изкуствения интелект може да е към своя край

OpenAI планира значително да забави темповете на наемане на нови служители на фона на нарастващ финансов натиск и засилваща се конкуренция в сектора на изкуствения интелект. Това стана ясно от изказване на главния изпълнителен директор на компанията Сам Алтман по време на вътрешна среща със служители, цитирана от Business Insider.

Още през миналия месец Алтман е разпратил вътрешно съобщение с предупреждение от типа "Код Червено", в което призовава екипите да се съсредоточат максимално върху подобряването на основния продукт на компанията - ChatGPT. Според информацията финансовият натиск върху OpenAI се засилва, докато конкурентите ѝ започват да наваксват технологичното изоставане.

Компанията продължава да търси нови източници на приходи. Въпреки че през 2024 г. Алтман определи рекламите като "крайна мярка" за бизнес модела на OpenAI, по-рано този месец беше обявено, че ChatGPT ще започне да показва реклами на потребителите. В същото време разходите на компанията остават изключително високи.

Според експерти OpenAI планира инвестиции за над 1 трилион долара в изграждането на центрове за данни през следващите години - сума, която значително надхвърля текущите ѝ приходи. Някои анализатори предупреждават, че при сегашните темпове на разходи компанията може да изчерпи наличните си средства в рамките на следващите 18 месеца.

По време на срещата Алтман заяви, че OpenAI възнамерява "драстично да забави" наемането на персонал, но без напълно да го замразява. По думите му агресивното разширяване на екипите крие риск, особено ако впоследствие се окаже, че автоматизацията и изкуственият интелект могат да заместят част от човешкия труд.

Изказването му идва на фона на по-широки притеснения за пазара на труда в САЩ, където редица компании ограничават наемането, често оправдавайки решението си с мащабни инвестиции в AI технологии. Това поражда опасения, че периодът на бурен растеж и масово търсене на кадри в сектора на изкуствения интелект може да е към своя край.

След години на агресивно привличане на таланти с изключително високи възнаграждения, инвеститорите все по-често поставят под въпрос възвръщаемостта на тези вложения. В същото време OpenAI се сблъсква със забавяне на ръста на абонатите си, което допълнително усложнява перспективите ѝ, особено предвид плановете за въвеждане на реклами и по-скъпи абонаментни планове.

Някои анализатори смятат, че индустрията на изкуствения интелект вече е навлязла във фаза на намаляваща възвръщаемост, при която всяко следващо подобрение изисква непропорционално повече изчислителни ресурси, енергия и инфраструктура. На този фон компании като Google разполагат с предимство благодарение на утвърдени бизнес модели и стабилни източници на приходи.

Забавянето на наемането в OpenAI може да се окаже ранен сигнал за по-труден период пред сектора, като според критиците признаците за това вече започват да се проявяват.

