OpenAI си е осигурила 40% от световното производство на RAM памет

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Изказване на ръководителя на OpenAI предизвика критики на фона на недостига на RAM памет, който обхваща цялата технологична индустрия. Причината е огромното търсене от страна на центровете за данни с изкуствен интелект, което доведе до рязко поскъпване на паметите и на устройствата, в които се използват, пише Engadget.

В интервю за YouTube канала Cheeky Pint, проведено съвместно със Stripe, Сам Алтман коментира недостига на DRAM памет. Според него е "доста ужасно" ограничените световни запаси от този компонент да стоят в личните компютри на хората, когато те го използват едва през 5% от времето.

"Ако се опитвате да се справите в среда с толкова ограничени доставки, искате максимално натоварване на ресурсите в облака. По някаква причина интуицията на много хора е точно обратната", заяви Алтман.

Той говори конкретно за локалното изпълнение на модели с изкуствен интелект - процес, при който софтуерът работи директно на компютъра на потребителя, вместо да използва отдалечени сървъри. От гледна точка на ръководител на една от най-големите AI компании подобна позиция не е изненадваща. Тя обаче предизвика критики, тъй като според публикацията на Engadget OpenAI е осигурила чрез различни споразумения около 40% от световното производство на RAM памет.

Освен това коментарът на Алтман пренебрегва факта, че потребителите имат много други причини да разполагат с голямо количество оперативна памет. Компютърните игри, стриймингът на живо, обработката на видео с висока резолюция и редица професионални приложения изискват значителни ресурси. Дори отварянето на повече табове в браузъра изисква доста RAM.

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Недостигът засяга не само хората, които сглобяват или надграждат компютрите си. RAM памет има в почти всяко съвременно електронно устройство. Когато производителите плащат повече за компонентите, по-високите разходи обикновено се прехвърлят върху крайните клиенти чрез по-високи цени.

Така бързото разрастване на AI инфраструктурата оказва влияние върху целия технологичен пазар, включително върху потребители, които изобщо не използват локални модели с изкуствен интелект.

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