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Нов словесен сблъсък между главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман и основателя на SpaceX Илон Мъск насочи вниманието към една от най-амбициозните идеи в космическата индустрия - изграждането на центрове за обработка на данни в орбита.

Спорът започна, след като Мъск обвини Алтман в измама в публикация в социалните мрежи. В отговор Алтман написа: "Приятелю, ти си този, който продава на инвеститорите идеята за краткосрочни космически центрове за данни."

Зад размяната на реплики стои по-сериозен въпрос - доколко реалистична е идеята центрове за данни да заработят в Космоса през следващите години.

Критиката на Алтман съвпада с преобладаващото мнение в индустрията. Макар концепцията да изглежда привлекателна, повечето експерти не очакват тя да се превърне в значим бизнес в близко бъдеще.

Плановете на SpaceX предвиждат изграждането на флотилия от орбитални центрове за данни, които да обработват AI заявки директно в Космоса. Анализатори смятат, че подобна инфраструктура би могла да осигури огромен изчислителен капацитет за модели с изкуствен интелект или да се превърне в своеобразен "орбитален облак".

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Въпреки това специалисти от компании, които разработват подобни технологии, както и инженери, анализирали концепцията, посочват, че основната пречка остава цената.

Според тях подобен проект няма да бъде икономически оправдан, докато изстрелванията не станат значително по-евтини и не бъде възможно масово производство на мощни спътници на ниска цена.

Именно тук SpaceX разчита на Starship. Компанията смята, че новата напълно многократно използваема ракета ще намали драстично разходите за изстрелване.

Следващият тестов полет на Starship е планиран за 16 юли. Ако програмата се развива успешно и ракетата започне да лети многократно с минимални разходи, това би могло да направи космическите центрове за данни икономически възможни.

Според експерти обаче този момент все още е далеч. Дори ако SpaceX успее скоро да възстановява и двете степени на Starship след всеки полет, ще са необходими години, преди системата да достигне необходимата честота и надеждност на изстрелванията.

Освен това компанията има редица други приоритети. Сред тях са договорите с НАСА по програмата "Артемида" и разширяването на спътниковата интернет мрежа Starlink.

Допълнително предизвикателство е фактът, че самата SpaceX е признала пред инвеститори, че Starship вероятно няма да бъде напълно многократно използваема в близките години. Очаква се втората степен на ракетата все още да бъде губена при всяко изстрелване, което значително увеличава разходите и поставя под въпрос икономическата ефективност на подобни проекти.

В отговор на критиките Мъск заяви: "Започваме да ги изстрелваме догодина." Но подобно изказване не трябва да се взема за ясен план. Например, през 2016 година Мъск заяви, че ще изпрати първите хора на Марс през 2024 година със Starship.

Според анализатори подобно твърдение все пак не е невъзможно. SpaceX действително може да изведе в орбита демонстрационен спътник с възможности за високопроизводителна обработка на данни още през следващата година.

Ключовият въпрос обаче не е кога ще бъде изстрелян първият подобен апарат, а кога компанията ще може да произвежда и извежда в орбита хиляди такива системи на приемлива цена.

По оценка на повечето специалисти това едва ли ще стане преди следващото десетилетие. Именно затова мнозина смятат, че орбиталните центрове за данни остават по-скоро дългосрочна визия, отколкото технология, която ще промени пазара през следващите няколко години.

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