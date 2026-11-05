Шефът на OpenAI вече твърди, че иска хората да разполагат с колкото се може повече оперативна памет в компютрите си

2124 Снимка: Getty Images

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман промени позицията си по въпроса дали хората трябва да използват големи количества оперативна памет в личните си компютри. След остра реакция от потребители и компютърни ентусиасти милиардерът заяви, че всъщност иска всички да имат достъп до колкото се може повече RAM.

Поводът за недоволството бяха негови коментари в скорошно участие в подкаст. Тогава Алтман заяви, че няма смисъл отделните потребители да изпълняват собствени AI модели на домашните си компютри. Според него ограничените количества RAM биха били използвани по-ефективно в центровете за данни на технологичната индустрия.

"От гледна точка на глобалното разпределение всъщност е доста лошо всеки да разполага с голямо количество от ограничените световни запаси от динамична RAM памет в собствения си компютър", коментира преди около седмица Алтман.

Изказването предизвика сериозно недоволство в социалните мрежи. Особено остро реагираха PC ентусиастите, които вече усещат последиците от бума на изкуствения интелект. Огромното търсене на чипове от AI компаниите допринася за поскъпването и недостига на компютърни компоненти.

Няколко дни по-късно Алтман се опита да изясни позицията си с публикации в X. Той обвини критиците, че са извадили думите му от контекста.

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"Всъщност искам светът да разполага с огромни количества памет и хората да могат да поставят колкото пожелаят в компютрите си. Наистина е дразнещо, че думите ми бяха извадени от контекста", написа той. Алтман допълни, че отдавна настоява за увеличаване на производството на памети.

В отговор на друг потребител той беше още по-категоричен: "Искам да имате толкова много RAM. Нека произвеждаме повече".

Промяната в тона идва в момент, когато големите технологични компании са подложени на все по-силен обществен и политически натиск. Центровете за данни, които са в основата на разрастването на AI индустрията, срещат съпротива в редица американски общности. На различни места се обсъждат ограничения и мораториуми върху изграждането на нови съоръжения.

Не е трудно да се види и икономическият интерес зад първоначалната позиция на Алтман. Ако потребителите могат да изпълняват мощни AI модели локално на собствените си компютри, това би намалило зависимостта им от платените облачни услуги на големите компании.

Междувременно кризата с доставките на чипове продължава. Миналата седмица Intel преживя най-големия еднодневен срив в пазарната си стойност от 1974 г. насам. Експерти предупреждават, че сериозните сътресения в глобалните вериги за доставки на полупроводници могат да продължат години.

Самият Алтман търси нови партньорства с международни производители, включително Samsung и SK Hynix, за да осигури необходимите количества чипове за разрастването на OpenAI.

Случаят показва и нарастващото разминаване между визията на лидерите в AI индустрията и отношението на част от потребителите. Докато технологичните компании представят изкуствения интелект като революция, все повече хора виждат в него огромен консуматор на ресурси, който оскъпява електрониката и може да доведе до сериозни икономически проблеми.

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