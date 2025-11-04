Генералният директор на OpenAI Сам Алтман даде едно от най-емоционалните си интервюта досега, като реагира остро на въпросите за огромните разходи на компанията. В разговор за подкаста Bg2, където участва заедно с шефа на Microsoft Сатя Надела, той заяви, че приходите на OpenAI "значително надвишават" 13 млрд. долара, но намекна, че обсъждането на финансовите трудности е "абсурдно" и неоснователно.

Сам Алтман вече има "силата да срине световната икономика"
Виж още Сам Алтман вече има "силата да срине световната икономика"

Алтман бе попитан как компанията възнамерява да компенсира прогнозните разходи за инфраструктура, които може да надхвърлят 1 трилион долара през следващото десетилетие. Отговорът му беше ироничен и рязък: "Ако искаш да продадеш акциите си, ще ти намеря купувач. Всъщност, има много хора, които биха ги купили — включително и аз самият." С това изявление той даде да се разбере, че не приема критиците, които предричат финансов срив за OpenAI.

Шефът на OpenAI дори сподели, че понякога му се иска компанията да стане публична, само за да може "скептиците да отворят къса позиция и да изгорят". В същото време Алтман призна, че има реални рискове — например недостиг на изчислителни мощности, но увери, че приходите растат с изключително бързи темпове.

Сатя Надела, партньорът на Алтман в Microsoft, допълни, че OpenAI е "надминала всички бизнес планове", които е представила на корпорацията. Той отбеляза, че темповете на развитие на компанията са безпрецедентни и че партньорството им ще продължи да се задълбочава.

Алтман отрече слуховете за подготвяно IPO през следващата година, но намекна, че "някой ден" OpenAI може да стане публична. Засега обаче основната цел на компанията е да се утвърди като водещ облачен доставчик на изкуствен интелект и да създаде продукти, които променят самата наука за ИИ.

