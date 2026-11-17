Липсата му няма да значи край на огромните инвестиции и търсенето на AI технологии, твърди шефът на OpenAI

1221 Снимка: Getty Images

Индустрията за изкуствен интелект ще продължи да се развива и без Дженсън Хуанг начело на Nvidia. Това смята главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, който коментира за първи път напускането на дългогодишния ръководител на компанията за полупроводници.

Хуанг се оттегли от поста миналата седмица, след като призна за извънбрачна връзка с жена, за която се твърди, че е китайска шпионка. Напускането му предизвика сериозни реакции в технологичния сектор. Редица ръководители и представители на AI индустрията призоваха Nvidia да го върне начело на компанията.

Сред тях са Илон Мъск и главният изпълнителен директор на Epic Games Тим Суини. Двамата са сред подписалите отворено писмо в подкрепа на Хуанг. Причината за притесненията е не само личността на досегашния ръководител. Под негово управление Nvidia пое огромни финансови рискове, които помогнаха за ускоряването на бума на изкуствения интелект. Част от индустрията се опасява, че новото ръководство може да промени тази стратегия.

На събитие на Semafor в Силициевата долина Алтман беше попитан дали смята, че Хуанг трябва да се върне на поста си. "Не мисля, че знам достатъчно, за да отговоря на този въпрос", заяви той.

Ръководителят на OpenAI изрази съчувствие към ситуацията на Хуанг и направи паралел със собственото си отстраняване от OpenAI през 2023 г. Тогава членове на борда го обвиниха, че е укривал информация от тях.

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"Трудно е да си представим революцията в изкуствения интелект без Дженсън и компанията, която той изгради", каза Алтман. Той определи Хуанг като герой, но добави, че "героите имат своите недостатъци".

Двете компании поддържат близки отношения от близо десетилетие. Първоначално Nvidia беше просто доставчик на чипове за OpenAI. С времето обаче партньорството им се превърна в по-сложна финансова зависимост.

Nvidia инвестира в компании и проекти, които впоследствие купуват нейните собствени ускорители за изкуствен интелект. Така част от средствата, които компанията предоставя на пазара, се връщат към нея под формата на приходи от продажби на хардуер.

Един от последните примери е договорената гаранция от Nvidia на стойност до 105 милиарда долара за проекта на OpenAI за център за данни в щата Охайо. Това е част от по-широка стратегия за финансиране на AI инфраструктурата, която едновременно стимулира търсенето на чиповете на Nvidia.

Алтман заяви, че не се притеснява от възможността финансовата подкрепа на Nvidia за индустрията да намалее след напускането на Хуанг.

"Nvidia е изключително голяма компания. Мисля, че хората все още имат огромно доверие в нейните финансови гаранции", коментира той.

Алтман призна значението на амбицията, с която Хуанг е ръководил развитието на сектора. Според него мащабът на тази амбиция е бил изключително важен за ускоряването на технологичния напредък.

Той обаче не споделя опасенията, че оттеглянето на Хуанг непременно ще предизвика сътресения в цялата индустрия.

"Мисля, че търсенето е толкова голямо, че е очевидно, че изкуственият интелект е реалност, хората искат да го използват, а приходите и търсенето нарастват толкова силно, че индустрията ще се справи", заяви Алтман.

Той отново подчерта, че Дженсън Хуанг е изиграл "изключително специална и ценна роля" като човек, който е движил развитието на сектора с голяма амбиция.

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