Според ръководителя на OpenAI AI е надминал най-способните човешки изследователи само за няколко месеца

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Компаниите за изкуствен интелект все по-често заявяват, че техните модели вече могат да надминат човешките способности. Понякога дори твърдят, че AI е достигнал или преминал нивото на най-добрите учени. Последният пример дойде от главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, който заяви, че изкуственият интелект вече е по-умен от най-способните човешки изследователи.

Алтман направи коментара си по време на конференция в Абу Даби тази седмица. В разговор с главния редактор на вестник The National той подчерта, че хората трябва да запазят контрола върху бъдещето, вместо да го поверяват на изкуствения интелект.

"В началото на тази година AI в повечето случаи не беше толкова умен, колкото най-добрите ни учени. Сега в повечето случаи е по-умен от тях", заяви Алтман.

Подобни твърдения не са новост за OpenAI. Когато компанията представи GPT-5 миналата година, тя го определи като модел с интелект на докторско ниво. Тази оценка предизвика подигравки, тъй като според критиците реалните възможности на системата не отговаряха на подобно описание. Самият Алтман многократно е прогнозирал, че изкуственият интелект ще надмине човешкия интелект до края на десетилетието.

През тази година OpenAI обяви и математическо постижение, което на пръв поглед подкрепя амбициите ѝ. Компанията съобщи, че нейна система е намерила решение на уравненията на Навие-Стокс - част от известните задачи на хилядолетието, за които се предвижда награда от един милион долара.

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Това съобщение обаче предизвика сериозен спор. Математик обвини OpenAI, че е използвала несправедливо негово изследване. Случаят повдигна въпроси за отношението на компанията към научната общност и за начина, по който представя постиженията на своите модели.

Напрежението се засили, след като OpenAI публикува стотици изследвания, в които представи предполагаеми решения на множество други математически задачи. Известни математици разкритикуваха подхода на компанията. Според тях научната общност на практика е превърната в безплатен екип за проверка на огромен обем материали, докато OpenAI използва резултатите, за да демонстрира интелектуалните възможности на своите системи.

Именно този случай показва защо твърдението на Алтман изисква по-сериозни доказателства. Макар математическите решения, публикувани от OpenAI, да изглеждат технически коректни, текстовете на самите доказателства често са изключително трудни за разбиране. Според Futurism може да са необходими години, докато изследователите успеят да ги анализират и проверят в детайли.

Това поставя под въпрос и практическата им полза за науката. Способността на един AI модел да генерира привидно правилно доказателство не означава автоматично, че то е разбираемо, проверено или полезно за останалите учени.

Алтман не представи конкретни доказателства в подкрепа на твърдението, че изкуственият интелект вече превъзхожда най-добрите изследователи. Изказването му идва в момент, когато OpenAI е подложена на критики именно за начина, по който представя научните резултати на своите модели.

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