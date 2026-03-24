Американските власти въвеждат нови ограничения върху вноса на потребителски рутери, произведени извън страната, позовавайки се на рискове за националната сигурност и киберсигурността. Решението е на Федерална комисия по комуникации на САЩ (FCC) и следва подобна мярка, приета по-рано за дронове.

Според новите правила, всички бъдещи рутери, произведени в чужбина, няма да получават необходимото одобрение за работа на територията на САЩ. Това на практика означава забрана за внос на нови устройства, тъй като регулаторът отказва да сертифицира техните радио компоненти.

Ограничението не засяга вече използваните устройства, както и модели, които вече са получили разрешение. Въпреки това, тъй като почти всички потребителски рутери се произвеждат извън САЩ, мярката може да засегне сериозно пазара в бъдеще.

От FCC аргументират решението с "неприемлив риск за националната сигурност и безопасността на американските граждани". В специално становище се посочва, че зависимостта от чуждестранно производство създава икономически и киберрискове, като се дават примери с атаки като Volt Typhoon, Flax и Salt Typhoon, насочени към критична инфраструктура.

Новите изисквания поставят производителите пред избор - да получат условно одобрение и да започнат процес по преместване на производството в САЩ, или да се откажат от американския пазар.

Подобно решение от преди години забрани на лидерът на потребителските дронове DJI да продава устройствата си на територията на Съединените щати.

Темата за сигурността на мрежовото оборудване не е нова. Рутерите често са сред най-уязвимите устройства в домашните и офис мрежи и са предпочитена цел за хакерски атаки и ботнети.

В същото време компании като китайската TP-Link доминират на американския пазар, спазвайки всички правила.

Остава неясно доколко преместването на производството в САЩ ще реши проблемите със сигурността. При атаката Volt Typhoon, например, са били използвани уязвимости в устройства на Cisco и Netgear - продукти на американски компании, за които вече не са се предоставяли актуализации за сигурност.

Мярката подчертава нарастващото напрежение между технологичната зависимост от глобалните вериги за доставки и стремежа към по-голям контрол върху критичната инфраструктура.

