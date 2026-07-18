За първи път се оповестява информация за потреблението на електроенергия на конкретен голям център за данни в Нидерландия

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Центърът за данни на "Майкрософт" (Microsoft) в нидерландската провинция Северна Холандия е потребил 1,17 тераватчаса електроенергия през 2025 г., което представлява около 1 процент от общото електропотребление в страната. Това показват данни на Нидерландската агенция за предприемачество, цитирани от местни медии и БТА.

За първи път се оповестява информация за потреблението на електроенергия на конкретен голям център за данни в Нидерландия. Според предварителни данни на Централното статистическо бюро общото потребление на електроенергия в страната през миналата година е надхвърлило 112 тераватчаса.

Центърът за данни на "Майкрософт" се намира край селището Миденмер и е сред най-големите в Нидерландия.

Много технологични компании не желаят да оповестят тези данни публично, поради съображения, свързани с конкуренцията, и от страх, че цифрите ще подхранят обществения дебат относно недостига на електроенергия и силно нарастващото натоварване на електропреносната мрежа от страна на центровете за данни, пише всекидневникът "Ен Ер Се". След публикации за мълчанието на технологичните компании в началото на тази година, "Майкрософт" е първата голяма американска компания, която разкрива информация за редица екологични аспекти на своите центрове за данни в Нидерландия.

Говорител на компанията заяви, че решението за публикуване на данните е продиктувано от стремеж към по-голяма прозрачност. "Нормата беше: пазим всичко в тайна, но направихме промяна", посочи той.

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Другият голям технологичен оператор в страната - "Гугъл" (Google), който разполага с два големи центъра за данни в Миденмер и Емсхавен, отказва да разкрие подобна информация. От компанията обясняват, че данните за потреблението на електроенергия могат да разкрият информация за начина, по който организира и използва своята инфраструктура, поради което ги разглеждат като чувствителна от конкурентна гледна точка.

Претоварена електроенергийна мрежа

Потреблението на електроенергия от центровете за данни е обект на засилен обществен дебат в Нидерландия заради нарастващото натоварване на електропреносната мрежа. В редица райони вече са въведени ограничения за изграждането на големи центрове за данни, въпреки че продължава строителството на по-малки обекти.

По данни на Централното статистическо бюро през 2024 г. около 45 центъра за данни са потребили 4,2 процента от електроенергията в Нидерландия, което се равнява на потреблението на приблизително 1,9 милиона домакинства.

Операторите на електропреносната мрежа прогнозират, че до 2030 г. делът на центровете за данни може да достигне около 15 процента от общото потребление на електроенергия в страната. Само в провинция Северна Холандия се очаква до тогава да работят 92 центъра за данни според подадените заявления за разрешителни.

В същото време електроенергийната мрежа в Нидерландия е под все по-силен натиск. Над 14 000 предприятия и около 7300 домакинства са в списъци на чакащи за ново или по-мощно присъединяване към електропреносната мрежа.

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