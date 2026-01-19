В Русия недостигът и поскъпването на RAM стимулират самоделни модули от рециклирани чипове върху китайски платки, по евтини, но рискови и с растящо търсене.

735 Снимка: iStock by Getty Images

Поскъпването на чиповете за памет и недостигът на RAM модули доведоха до появата на самоделни решения на руския пазар, изработвани с употребявани компоненти. Според "Известия", които се позовават на свои източници, чипове памет се отпаят от повредени видеокарти, лаптопи и други устройства, след което се запояват върху нови печатни платки.

От медията уточняват, че хората, които сглобяват подобни модули, поръчват платките от китайски онлайн платформи, а после монтират върху тях чипове, извлечени от дефектна техника. Един от събеседниците на изданието разказва, че наскоро е успял да препродаде изгодно партида от около 5000 използвани чипа памет на компания, специализирана в компютърни компоненти. "Ако вместо да препродават вече готови изделия, купувачите сглобят от тези чипове завършени модули, те биха могли да спечелят допълнително няколко милиона рубли", казва източникът.

Виктор Веклич, основател и собственик на сервизния център vik-on, също е сглобил 32 GB RAM модул, използвайки употребявани компоненти. Той обяснява, че е взел чипове памет от два SODIMM модула, всеки на цена около 8000 рубли, и ги е монтирал върху печатна платка, произведена в Китай. По думите му крайният модул е излязъл приблизително 17 000 рубли. Веклич допълва, че чиповете могат да се купят от Китай или да се рециклират от вече използвани компоненти.

"Процесът е доста трудоемък, особено при работа с употребявани чипове. Ръчното изработване на един модул памет отнема около два часа и половина, а производството на големи количества модули от използвани чипове е трудно, макар че някои стъпки подлежат на оптимизация", казва Веклич. Той подчертава, че подходът "направи си сам" е подходящ по-скоро като хоби, тъй като домашно сглобените модули не могат да се продават на пълната пазарна цена на нов продукт.

На един от московските радиопазари са били предлагани 32GB RAM модули за 30 000 рубли. Продавачите уверявали, че не са чували за ремонтирани устройства. Вероятно подобни продукти все още не са навлезли в масовата търговия. Един от източниците на журналистите предполага, че към момента ремонтираните модули памет се реализират основно в корпоративния сегмент.

Паралелно с това в Русия отчетливо е нараснало търсенето на техника за сглобяване на електроника, включително на RAM модули. Данни на Wildberries & Russ сочат, че продажбите на специализирани запояващи станции за преработка на микрочипове са се увеличили с 48% в края на 2025 г. спрямо началото на годината. Търсенето на по-съвременни устройства от този тип, с цена над 10 000 рубли, е нараснало със 72%.

Елдар Муртазин, водещ анализатор в Mobile Research Group, потвърждава, че сглобяването на модули памет набира скорост в Русия. Той определя явлението като безпрецедентно, тъй като досега никой не го е правил в подобен мащаб. Според него, ако компонентите за персонални компютри продължат да поскъпват, самостоятелното сглобяване може да достигне и масовия пазар. "При постоянното поскъпване на паметта ще има все повече и повече такива оферти. Това е като рафиниране, само че тук извличаме дефицитни микрочипове от стара, повредена електроника, а не благородни метали", отбелязва експертът.

Муртазин отказва да оцени мащаба на производството на домашно сглобени RAM модули. Той изчислява, че себестойността на такъв модул е около 20% от цената на нов, което прави подобно начинание икономически привлекателно. В същото време тези компоненти могат да се държат непредсказуемо: модулът може да работи нормално, да се повреди или изобщо да спре да функционира. Причината е, че домашно сглобените модули не преминават през необходимия подбор, тестване и контрол на качеството.

Накрая, заслужава да се отбележи, че тенденцията за домашно сглобяване на модули оперативна памет не е ограничена само до Русия, подобни опити правят и ентусиасти в други държави.

