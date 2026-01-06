Новите модели Family Hub позволяват управление с глас и жестове, докато AI системите стават още по-умни

229 снимка: Samsung

Последната актуализация на интелигентните хладилници Samsung Family Hub въвежда функция, която дълго време липсваше дори при най-високия клас домакински уреди - възможност за отваряне и затваряне на вратата чрез гласова команда. Нововъведението е насочено към по-удобно и хигиенично използване на хладилника в ежедневни ситуации, особено по време на готвене.

Новите модели с вграден AI асистент Bixby ще могат да реагират на команди от типа "Отвори вратата на хладилника" или "Затвори вратата на хладилника", като системата автоматично ще изпълнява действието. Според Samsung, вратите ще се отварят на повече от 90 градуса и ще се затварят напълно без физически контакт от страна на потребителя.

Функцията ще бъде налична при моделите, представени на изложението CES 2026, като освен гласово управление е предвидена и възможност за отваряне чрез леко докосване с длан или с обратната страна на ръката. Това решение е насочено към практични сценарии, в които ръцете са заети или замърсени и достъпът до хладилника трябва да бъде максимално лесен и бърз.

Паралелно с това Samsung разширява и AI възможностите на серията Family Hub чрез интеграция на модели, базирани на Google Gemini. Вградената система AI Vision, която разпознава какви продукти се поставят и изваждат от хладилника, вече ще използва по-усъвършенствани алгоритми за анализ на съдържанието.

Според компанията новият подход позволява значително по-точно и бързо разпознаване на свежи продукти и приготвени ястия, както и по-добро следене на наличностите. Това превръща хладилника не просто в пасивен уред, а в активен дигитален асистент в кухнята, който подпомага планирането и управлението на храната в дома.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.