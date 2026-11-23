Бумът на изкуствения интелект изчерпва производствените мощности за години напред, а технологичните гиганти се надпреварват да си гарантират доставки

788 Снимка: AP/БТА

Samsung Electronics вече е резервирала чрез договори по-голямата част от производствения си капацитет за памети за периода 2027-2029 г.

Според южнокорейското издание Economy Tribune търсенето е толкова голямо, че някои клиенти настояват за допълнителни количества и договори чак до 2031 г. За 2027 г. практически няма свободен капацитет за производство на стандартна DRAM, а цялото планирано количество високоскоростна HBM памет вече е договорено.

Сред компаниите, които се опитват да си осигурят дългосрочни доставки, е и Apple. Производителят на iPhone води финални преговори със Samsung за споразумение с продължителност четири до пет години, което може да влезе в сила през първата половина на 2027 г.

Това е съществена промяна в стратегията на Apple, която досега предпочиташе по-кратки договори, позволяващи по-гъвкаво договаряне на цените. Компанията вече е постигнала подобно споразумение и със SK hynix.

Основната причина за недостига е стремителното развитие на изкуствения интелект. Производството на HBM памет за ИИ ускорители поглъща все по-голям дял от ресурсите на производителите, докато центровете за данни увеличават поръчките си и за стандартна сървърна DRAM.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Така производителите на смартфони и компютри са принудени да се конкурират с компании като Nvidia, Microsoft и Google за ограничените количества памет.

Samsung вече има дългосрочни договори с десет големи клиента и преговаря с още толкова, като целта е подобни споразумения да обхванат 60-70% от производствения ѝ капацитет.

Ситуацията може да окаже влияние и върху крайните потребители, тъй като недостигът на памет увеличава производствените разходи и създава предпоставки за по-високи цени на електрониката през следващите години.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.