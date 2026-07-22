11264 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Samsung представи новата си серия сгъваеми смартфони Galaxy Z, която за първи път включва три различни модела - Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8.

Вижте как изглеждат новите сгъваеми смартфони на Samsung >> >> >>

Устройствата са насочени към различен тип потребители - професионалисти, любители на големи екрани и хора, които търсят мощен и функционален компактен телефон.

Новата серия залага на по-тънки корпуси, по-издръжлива конструкция, по-мощен хардуер и по-дълбока интеграция на изкуствен интелект чрез Galaxy AI и Gemini Intelligence. Всички модели работят с Android 17 и разполагат със защита Samsung Knox и предлагат функции като Now Brief, Now Nudge и подобрени AI инструменти за обработка на снимки, организация на информация и автоматизация на ежедневни задачи. И трите модела са водоустойчиви със сертификат IP48.

Ето какво трябва да знаем за моделите:

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Galaxy Z Fold8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Galaxy Z Fold8 Ultra е най-високият клас модел в новата серия и за първи път пренася Ultra концепцията на Samsung в сгъваем смартфон. Устройството е създадено за потребители, които искат максимално пространство за работа, творчество и мултитаскинг.

Телефонът разполага с основен 8-инчов сгъваем Dynamic AMOLED 2X дисплей с QXGA+ резолюция (2504 x 2256 пиксела) и адаптивна честота до 120 Hz. Външният екран е 6,5-инчов Dynamic AMOLED 2X панел с FHD+ резолюция и също поддържа честота от 1 до 120 Hz. Яркостта достига до 3000 нита, а технологията Vision Booster подобрява видимостта при силна слънчева светлина.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Samsung е намалила значително размерите на устройството. В разгънато състояние Galaxy Z Fold8 Ultra е с дебелина само 4,1 мм и тежи 215 грама. Конструкцията използва новата технология Flex Titanium, която комбинира титаниеви елементи за по-голяма устойчивост на сгъващия механизъм и по-добра защита на дисплея.

Камерата е една от основните разлики спрямо стандартния Fold8. Основният сензор е 200-мегапикселов с оптична стабилизация и Quad Pixel автофокус. Към него се добавят 50-мегапикселова ултраширокоъгълна камера и 10-мегапикселов телефото обектив с 3-кратно оптично увеличение. Samsung добавя подобрения в Nightography, HDR снимане при 200 MP и възможност за 8K видео запис с APV кодек за по-професионална обработка.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

В основата на смартфона е процесорът Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Той е комбиниран с 12 GB или 16 GB RAM и от 256 GB до 1 TB вътрешна памет. Батерията е с капацитет 5000 mAh, като поддържа 45W бързо зареждане, 20W безжично зареждане и обратно безжично зареждане.

За охлаждането Samsung използва подобрена графитна система, която трябва да поддържа висока производителност при продължителни натоварвания.

Galaxy Z Fold8 Ultra започва от 2199 евро.

Galaxy Z Fold8

Samsung Galaxy Z Fold8 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Galaxy Z Fold8 е насочен към потребители, които искат голям сгъваем екран, но в по-компактен и лек корпус. С тегло от 201 грама той е най-лекият Fold модел на Samsung досега. Освен това той е най-отличителния от триото, защото когато е разгънат дисплеят е с пропорции 4:3.

Сгъваемият дисплей е 7,6-инчов Dynamic AMOLED 2X с QXGA+ резолюция (1848 x 2448 пиксела) и честота до 120 Hz. Външният екран е 5,5-инчов Dynamic AMOLED 2X панел с резолюция 1248 x 1972 пиксела.

Samsung Galaxy Z Fold8 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Съотношението на екрана е подходящо за четене, а така потребителите могат по-удобно да се съсредоточат върху дълги статии, електронни книги и други материали, без да се налага да носят друго устройство. Когато е сгънат, предният дисплей с пропорции 10:16. Така той е удобен за бързи действия.

Устройството използва същия процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy като Ultra версията. Конфигурациите включват 12 GB или 16 GB RAM и до 1 TB памет. Батерията е с капацитет 4800 mAh, като поддържа 45W кабелно зареждане, 20W безжично зареждане и Wireless PowerShare. Зареждането до 63% отнема половин час.

Samsung Galaxy Z Fold8 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Камерата е с двойна основна система. Основният сензор е 50-мегапикселов с оптична стабилизация и 2-кратно оптично качество на увеличение. Вторият е 50-мегапикселов ултраширокоъгълен сензор. За селфита има 10-мегапикселова камера на външния и вътрешния дисплей.

Сред новите функции са Dual Recording за едновременно заснемане на потребителя и заобикалящия свят, както и My FanCam, която автоматично следи обекти и адаптира кадъра за социални мрежи.

Galaxy Z Fold8 ще се предлага на стартова цена от 1999 евро.

Galaxy Z Flip8

Samsung Galaxy Z Flip8 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Galaxy Z Flip8 е най-компактният модел в серията и е насочен към потребители, които търсят стилен смартфон с различен дизайн. Samsung го определя като най-тънкия и лек Flip модел досега - с тегло 180 грама и дебелина 6,1 мм в разгънато състояние.

Основният дисплей е 6,9-инчов Dynamic AMOLED 2X с FHD+ резолюция (1080 x 2520 пиксела) и адаптивна честота до 120 Hz. Външният FlexWindow екран е увеличен до 4,1 инча и предлага честота до 120 Hz. Той е превърнат в централен елемент за работа с Galaxy AI, като показва известия, предложения и бързи действия без необходимост от отваряне на телефона.

Samsung Galaxy Z Flip8 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

За разлика от Fold моделите, Galaxy Z Flip8 използва процесор Exynos 2600. Телефонът предлага 12 GB RAM и варианти със 256 или 512 GB памет. Батерията е с капацитет 4300 mAh и поддържа 25W кабелно зареждане и 15W безжично зареждане.

Камерата включва 50-мегапикселов основен сензор с оптична стабилизация и 2-кратно оптично качество на увеличение, както и 12-мегапикселова ултраширокоъгълна камера. Предната камера е 10-мегапикселова. Въпреки това, дисплеят на гърба позволява заснемането на селфита да става с основната камера.

Samsung Galaxy Z Flip8 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Samsung поставя силен акцент върху FlexCam функциите. Телефонът позволява снимане под различни ъгли без използване на стойка, а режимите FlipShot и Mirror View улесняват създаването на селфита и видеа. Подобрена е и стабилизацията Super Steady за по-плавни записи при движение.

Galaxy Z Flip8 ще бъде достъпен от 1299 евро.

Предлагане

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8 и Samsung Galaxy Z Flip8 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8 са налични за предварителна поръчка на избрани пазари от днес. Всички модели се предлагат в цветове Графит и Кремаво, като Тъмновиолетово е ексклузивен за Galaxy Z Fold8 Ultra, Светлолилаво - за Galaxy Z Fold8, а Розово - за Galaxy Z Flip8. Ексклузивните онлайн цветови варианти включват Тъмнозелено за Galaxy Z Fold8 Ultra, Пистачио за Galaxy Z Fold8 и Мента за Galaxy Z Flip8.

Всеки клиент има възможност да закупи по-голямата памет с отстъпки до €200 (в случая на варианта с 1ТВ), €100 (за 512GB версия) или €50 (за 256GB). Офертата е валидна до 23:59 ч. на 6 август 2026 г. Пълните условия са налични на www.samsung.com/bg

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8 и Samsung Galaxy Z Flip8 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Устройствата се предлагат на препоръчителни цени, стартиращи от €2199 за Galaxy Fold8 Ultra, €1999 за Galaxy Z8 и €1299 за Galaxy Flip8, а всеки, закупил устройство ще получи и 6 месеца безплатен достъп до Google AI Pro.

Новата серия Galaxy Z ще направи предимствата на усъвършенствания AI още по-достъпни в ежедневието на потребителите чрез 6-месечен безплатен пробен период на Google AI Pro, включващ 5 TB облачно пространство за съхранение - еквивалент на стойност €21.98 на месец или общо спестени €132. С разширения достъп до най-мощните AI модели на Google потребителите могат да повишат своята продуктивност и креативност върху сгъваемия екран, когато пожелаят.

За тези, които преминават от iOS към Galaxy, обновеният Smart Switch прави миграцията по- лесна отвсякога. Чрез сканиране на QR код от своя iPhone потребителите могат да прехвърлят данни безжично, без необходимост от допълнителни приложения. Smart Switch поддържа прехвърляне и на Samsung и Google акаунти, настройки за достъпност, eSIM данни, пароли, ключове за достъп и друга важна информация, което значително съкращава времето за настройка на новото устройство. Благодарение на новата съвместимост между Quick Share и AirDrop споделянето на файлове между устройства с iOS и Galaxy вече е по-лесно и безпроблемно и в двете посоки.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8 и Samsung Galaxy Z Flip8 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.