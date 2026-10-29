Бумът на изкуствения интелект изчерпа целия капацитет за HBM памети за 2027 г., а компанията планира рекордни инвестиции в разширяване на производството

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Недостигът на памети на световния пазар ще се задълбочи през 2027 г., въпреки плановете на Samsung Electronics да увеличи значително производствения си капацитет. Компанията очаква търсенето, породено от развитието на изкуствения интелект, да надхвърли чувствително възможностите за доставка. Samsung вече има дългосрочни договори с десет големи клиента и води преговори с още толкова.

Предупреждението идва на фона на рекордните резултати на компанията за третото тримесечие. Приходите са достигнали 124 млрд. долара, което представлява годишен ръст от 126,88%, а оперативната печалба е нараснала близо девет пъти до 80,4 млрд. долара. Samsung посочва, че е станала първата технологична компания с тримесечна оперативна печалба над 100 трлн. вона.

Основният двигател на растежа е полупроводниковото подразделение Device Solutions. Неговата оперативна печалба се е увеличила 15 пъти до 79,7 млрд. долара, докато бизнесът с памети е отчел рекордни приходи. Продажбите на HBM4 са се утроили, а този тип памет вече носи около 60% от общите приходи на Samsung в сегмента HBM. Целият планиран капацитет за 2027 г. вече е резервиран, но големите клиенти продължават да търсят допълнителни количества.

Samsung очаква търсенето да продължи да расте при HBM, DRAM, сървърните SSD и решенията с QLC памет. Допълнителен натиск ще окажат новите платформи с мощни централни и графични процесори, както и разпространението на услуги с персонални ИИ агенти. Компанията планира през 2026 г. да увеличи капиталовите си разходи с 62% до 63 млрд. долара, като повече от 90% от средствата ще бъдат насочени към полупроводниковия бизнес.

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Samsung разширява и производството по 2- и 4-нанометрови технологии, включително за големи оператори на центрове за данни и компании от областта на високопроизводителните изчисления. През 2027 г. допълнителен капацитет трябва да осигури новият завод в Тейлър, Тексас. Въпреки рекордните инвестиции прогнозата остава тревожна - потреблението на памети за изкуствен интелект вероятно ще расте по-бързо от производството и ще поддържа недостига и високите цени.

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