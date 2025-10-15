Samsung Electronics отчете впечатляващо тримесечие, завършвайки с оперативна печалба от 8,5 млрд. щ. долара - най-високото ниво за последните три години. Това представлява ръст от близо 32% спрямо същия период на миналата година и цели 158% спрямо предходното тримесечие. Данните изпревариха очакванията на анализаторите, които прогнозираха печалба около 7 млрд. долара.

Основен двигател на възхода се оказа бизнесът с памети - традиционно силната страна на южнокорейския гигант. Анализаторите от Counterpoint Research посочват, че Samsung е възстановила лидерството си по приходи в сегмента, но не толкова заради високопроизводителните HBM модули, колкото благодарение на нарастващото търсене и по-високите цени на DRAM и NAND паметите. Според TrendForce, през третото тримесечие цените на DRAM са скочили с цели 171,8%, което е довело до рекордни продажби.

Успоредно с това компанията е успяла да намали загубите в договорното производство на чипове, а обемът на доставките на HBM памети се е увеличил с между 70 и 80% спрямо предходния отчетен период. Това позволи на Samsung да укрепи позициите си на пазара на компоненти за изкуствен интелект и високопроизводителни изчисления - сфера, доминирана доскоро от SK hynix.

В резултат на добрите новини акциите на Samsung Electronics поскъпнаха с 3,1% на борсата в Сеул. Пълният тримесечен отчет на компанията ще бъде публикуван в края на октомври, но още сега е ясно, че стратегията за възстановяване на производството и фокусът върху печелившите продуктови линии дават резултат.

