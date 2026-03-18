Samsung официално потвърди, че ще започне масово производство на чипове за Tesla в своя нов завод в Тейлър, щата Тексас, през втората половина на 2027 година. Макар информацията да се появяваше и по-рано в южнокорейски медии, този път тя беше потвърдена от висшето ръководство на компанията по време на общото събрание на акционерите.

Проектът е част от дългосрочно споразумение между Samsung и Tesla, което ще бъде в сила до 2033 година. В рамките на това партньорство Samsung ще произвежда няколко поколения чипове, разработени вътрешно, като производството ще бъде локализирано в САЩ. Въпреки това Tesla няма да се ограничава само с един доставчик - компанията продължава да работи и с TSMC, а в миналото Илон Мъск е споменавал и потенциално сътрудничество с Intel.

Главният изпълнителен директор на Samsung Чун Йон Хьон коментира, че очаква силно търсене на чипове да се запази и през настоящата година, въпреки рисковете, свързани с високите цени на паметта. Именно тези цени могат да окажат негативно влияние върху пазара на потребителска електроника, включително компютри и смартфони. В отговор на това Samsung започва да предлага дългосрочни договори от три до пет години, които да стабилизират отношенията с клиентите и да осигурят предвидимост за инвестициите.

Компанията не пропусна да отбележи и признанието от страна на Nvidia, която оценява високо новото поколение HBM4 памет на Samsung. Въпреки това в предишното поколение HBM3E корейският гигант изостана от конкурента SK hynix, което показва колко ожесточена е надпреварата в този сегмент.

Според ръководството на Samsung индустрията на полупроводниците навлиза в дълъг и мощен "суперцикъл", но растежът ѝ не е без ограничения. Освен недостига на компоненти, сериозен проблем се оказва и недостигът на енергия, който забавя изграждането на нови центрове за данни. На този фон компанията вижда възможност за растеж, но и рискове - включително вътрешно напрежение, тъй като служителите в Южна Корея подготвят стачка заради заплащането.

Така Samsung се оказва в ключова позиция - от една страна като основен доставчик за бъдещите AI и автомобилни технологии, а от друга - изправена пред предизвикателства както на пазара, така и вътре в самата компания.

