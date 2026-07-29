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Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп забрани вноса на нови китайски хуманоидни и четириноги роботи, както и на нови китайски инвертори, използвани в соларни инсталации и центрове за данни, като мотивира решението със съображения за националната сигурност и необходимостта от защита на американската верига за доставки в областта на изкуствения интелект, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.

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Мерките бяха обявени от Федералната комисия по комуникациите (FCC) и влязоха в сила незабавно. Те се отнасят само за модели, които все още не са получили разрешение за продажба в САЩ. Вече одобрените устройства могат да продължат да бъдат внасяни и използвани, но комисията запазва правото си да отнема издадени разрешения.

Според ведомството устройствата с мрежова свързаност могат да създадат риск от шпионаж, кражба на данни, дистанционно управление и кибератаки срещу критичната инфраструктура на страната.

"Тези устройства биха могли да създадат уязвимости във веригата за доставки, които да застрашат икономическата и националната сигурност на САЩ, както и да създадат риск за киберсигурността", се посочва в изявление на комисията.

Председателят ѝ Брендан Кар заяви, че институцията ще продължи усилията си за защита на критичните американски вериги за доставки.

Американските власти определят като мобилни роботи устройствата с тегло над два килограма, които могат самостоятелно да се придвижват, да избягват препятствия и разполагат със сензори, мрежова свързаност и софтуер за автономна навигация. Определението може да обхване и някои усъвършенствани прахосмукачки роботи. Забраната не се прилага за стационарни индустриални роботи.

Според официални представители ограниченията имат за цел едновременно да ограничат рисковете за националната сигурност и да насърчат преместването на производството в Съединените щати.

Ройтерс отбелязва, че сред най-засегнатите компании вероятно ще бъде китайският производител "Юнитри" (Unitree), който според "Каунтърпойнт Рисърч" (Counterpoint Research) държи близо една пета от световния пазар на хуманоидни роботи.

Компанията наскоро беше включена в списъка на Пентагона с дружества, за които се предполага, че имат връзки с китайските въоръжени сили. "Юнитри" също така използва най-новите чипове "Блекуел" (Blackwell) на "Енвидиа" (Nvidia) като изчислителна платформа за своите роботи. От "Енвидиа" заявиха, че данните, генерирани от роботите, ще се съхраняват в САЩ и че най-големите клиенти на "Юнитри" са американски университети и изследователски институти.

Конгресменът Джон Муленар, председател на специалната комисия на Камарата на представителите по въпросите на Китай, приветства решението, като заяви, че то "защитава страната и укрепва националната роботизирана индустрия".

Забраната обхваща и китайските инвертори, които преобразуват постоянния ток от фотоволтаичните панели в променлив ток за електроенергийната мрежа. Китайските производители, сред които "Сънгроу Пауър Съплай" (Sungrow Power Supply) и "Хуавей" (Huawei), са световни лидери в този сектор.

Според комисията свързаните към мрежата инвертори могат да бъдат използвани за събиране на данни или за дистанционно прекъсване на работата на критична инфраструктура. Ведомството посочва и опасенията, породени от киберкампанията "Волт Тайфун" (Volt Typhoon), разкрита през 2023 г., при която свързани с Китай хакери са използвали компрометирани рутери при атаки срещу американска инфраструктура.

Китайското посолство във Вашингтон призова САЩ "да се вслушат в обективните и рационални гласове на бизнес общността" и да прекратят действията срещу китайските компании.

От дипломатическата мисия предупредиха, че Пекин ще предприеме "всички необходими мерки" в отговор на действия, които нанасят съществена вреда на китайските интереси.

Анализатори очакват хуманоидните роботи с изкуствен интелект да намерят широко приложение както в индустрията, така и в потребителския сектор, а надеждните инвертори да бъдат ключов елемент от бързо разрастващата се инфраструктура за центрове за данни в Съединените щати.

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