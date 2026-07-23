Вашингтон и Пекин може да обсъдят сигурността на ИИ моделите, авторските права, енергийните субсидии и ограниченията върху износа на най-модерните технологии

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Представители на Съединените щати и Китай се подготвят за преговори, посветени на регулирането на изкуствения интелект, които може да се проведат през септември 2026 г. Срещата все още не е официално потвърдена, но според информирани източници двете страни вече разглеждат възможността да обсъдят общи стандарти и ограничения на пазар, който има все по-голямо значение за икономиката, националната сигурност и пазара на труда.

Разговорите вероятно ще се състоят преди планираното посещение на китайския президент Си Цзинпин в САЩ на 24 септември. Точните дата, място и състав на делегациите все още не са определени. Очаква се американската страна да бъде ръководена от министъра на финансите Скот Бесент, който вече подчерта, че най-мощните модели за изкуствен интелект трябва да бъдат поставени в рамките на определени стандарти за безопасност и използване.

Един от основните спорни въпроси е подозрението на Вашингтон, че китайски компании използват американски модели за обучение и подобряване на собствени системи. Според Бесент подобни практики са неприемливи и трябва да бъдат разгледани на политическо и техническо равнище. Американските власти са обезпокоени и от държавното субсидиране на електроенергията, използвана от китайските центрове за данни, тъй като обучението на големи ИИ модели изисква огромни количества енергия и сериозни инвестиции в изчислителна инфраструктура.

В дневния ред може да попаднат още защитата на авторските права, използването на интелектуална собственост при обучението на алгоритми и възможните ограничения върху разпространението на най-модерните модели. Китай обмисля механизми за контрол върху износа на водещите си ИИ технологии, докато САЩ вече ограничават достъпа до определени високопроизводителни процесори, производствено оборудване и чувствителни разработки. Това превръща изкуствения интелект в ново поле на стратегическо съперничество, подобно на конкуренцията при полупроводниците и телекомуникационните мрежи.

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Според анализатори Пекин може да настоява за по-свободен достъп до съвременни американски технологии и за намаляване на потенциалните ограничения върху китайските модели. Вашингтон от своя страна засега предпочита доброволни стандарти за сигурност вместо задължителни правила за целия сектор. Китайската делегация се очаква да постави по-силен акцент върху техническите въпроси, но евентуалното споразумение неизбежно ще има и политическо значение, тъй като двете държави са сред основните центрове за развитие на генеративен изкуствен интелект.

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