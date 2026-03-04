Продължаващите атаки срещу Иран, извършвани от съвместни сили на САЩ и Израел, са отнели стотици човешки животи. Според информация на "Уолстрийт Джърнъл" американските военни са използвали чатбота Claude на компанията Anthropic при подбора на цели.

Изкуственият интелект

Изданието твърди, че големият езиков модел Claude е ключов AI инструмент за Централното командване на американската армия в Близкия изток. Сред задачите му са анализ на разузнавателна информация, симулации на военни сценарии и идентифициране на военни цели. Изкуственият интелект участва във всички дейности, свързани с планирането на операции. 

Новината предизвика изненада, тъй като Дарио Амодей, главен изпълнителен директор на Anthropic, публично поддържа т.нар. "етични червени линии". Той влезе в спор с Пентагона, защото се противопостави на използването на технологиите на компанията за масово наблюдение на американски граждани и за напълно автономни смъртоносни оръжия.

Използването на Claude за подпомагане на избора на цели обаче изглежда не попада формално в тези ограничения, пише Futurism.

Ситуацията се развива на фона на напрежение между Anthropic и Пентагона. Според публикации Министерството на отбраната, което използва Claude в класифицирани системи, е поставило краен срок компанията да се откаже от ограниченията, свързани с наблюдението и автономните оръжия. Anthropic не е отстъпила от позицията си.

Какво става, когато AI се сдобие с "ядрените кодове"
Виж още Какво става, когато AI се сдобие с "ядрените кодове"

Награденият с Пулицър журналист, специализирал се в темата за националната сигурност на САЩ Спенсър Акерман коментира, че е показателно кои етични граници не са били поставени още при сключването на договора с военните. Според него моралният дебат е трябвало да се проведе преди подписването на подобно споразумение.

Няма данни технологиите на Anthropic да се ползват при напълно автономни бойни дронове с AI. Но изкуственият интелект вече маркира цели за унищожаване. В продължаващата вече пети ден война срещу Иран има над 500 загинали иранци, включително 165 души при удар срещу училище в южната част на страната.

"Кръстникът на AI" Хинтън предрича срив на обществото заради изкуствения интелект
Виж още "Кръстникът на AI" Хинтън предрича срив на обществото заради изкуствения интелект

