Изстрелването от Калифорния е извършено с цел проверка на надеждността на американския ядрен арсенал

5533 Снимка: Getty Images

Военновъздушните сили на САЩ проведе успешно тестово изстрелване на междуконтинентална балистична ракета Minuteman III. Тя не е носила боен заряд и е излетяла от базата на Космическите сили "Ванденберг" в Калифорния. Учебната ѝ бойна глава е поразила цел в района на Маршаловите острови в Тихия океан, съобщава ТАСС.

Според официалното съобщение тестът е рутинен и цели да демонстрира готовността на ядрените сили на САЩ, както и да потвърди надеждността и ефективността на оръжейната система. Подобни изпитания се извършват периодично, за да се съберат данни за функционирането на ракетите, които са на въоръжение от над 50 години.

The U.S. Air Force’s Global Strike Command says it conducted another unarmed Minuteman III ICBM test launch from California as part of routine reliability checks. The missile landed near the Marshall Islands. (Video below from May test.)pic.twitter.com/ymmtp2xYXb — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) November 5, 2025

Американските военновъздушни сили разполагат с 400 ракети Minuteman III, разположени в силози в Колорадо, Монтана, Небраска, Северна Дакота и Уайоминг, с общо 800 ядрени бойни глави.

Minuteman III има 3 степени. Максималният ѝ обсег е 13 000 километра, а максималната ѝ скорост - 28 176 км/ч. В най-високата точка на своя полет тя се намира на 1 120 километра над земната повърхност. Minuteman III може да носи 3 бойни глави, като максималната им мощност е 475 килотона. Знае се, че една бойна глава с такава мощност има сравнително малки размери (180 сантиметра височина и 57 см ширина) и тегло от около 200 килограма.

Днешното изстрелване се случва в контекста на мащабната програма на Пентагона за модернизация на ядрената триада на страната.

Предвижда се ракетите Minuteman III постепенно да бъдат заменени с нова наземно базирана система, наречена Sentinel. Според плановете на американското военно министерство, разполагането на новите балистични ракети се очаква да започне не по-рано от 2031 г.

Sentinel ще е с твърдо гориво и с три степени. Това означава, че тя няма да има нужда от бавна процедура за зареждане и ще може да бъде изстреляна с минимална подготовка.

Основното оръжие ще е ядрената бойна глава W87 Mod 1, чиято мощност все още се пази в тайна. Ракетата ще може да носи и ядрена бойна глава W87 mod 0, която има мощност от 300 килотона. За сравнение това е близо 20 пъти повече от атомната бомба, пусната над Хирошима.

Проектът за създаването на Sentinel е спечелен от Northrop Grumman, но военният гигант е избрал голям брой подизпълнители - Lockheed Martin, General Dynamics, Bechtel, Honeywell, Aerojet Rocketdyne, Parsons, Textron.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.