Военновъздушните сили на САЩ проведе успешно тестово изстрелване на междуконтинентална балистична ракета Minuteman III. Тя не е носила боен заряд и е излетяла от базата на Космическите сили "Ванденберг" в Калифорния. Учебната ѝ бойна глава е поразила цел в района на Маршаловите острови в Тихия океан, съобщава ТАСС.

Според официалното съобщение тестът е рутинен и цели да демонстрира готовността на ядрените сили на САЩ, както и да потвърди надеждността и ефективността на оръжейната система. Подобни изпитания се извършват периодично, за да се съберат данни за функционирането на ракетите, които са на въоръжение от над 50 години.

Американските военновъздушни сили разполагат с 400 ракети Minuteman III, разположени в силози в Колорадо, Монтана, Небраска, Северна Дакота и Уайоминг, с общо 800 ядрени бойни глави.

Minuteman III има 3 степени. Максималният ѝ обсег е 13 000 километра, а максималната ѝ скорост - 28 176 км/ч. В най-високата точка на своя полет тя се намира на 1 120 километра над земната повърхност. Minuteman III може да носи 3 бойни глави, като максималната им мощност е 475 килотона. Знае се, че една бойна глава с такава мощност има сравнително малки размери (180 сантиметра височина и 57 см ширина) и тегло от около 200 килограма.

Путин свика Съвета за сигурност и нареди да се подготвят с предложение за ядрени опити
Виж още Путин свика Съвета за сигурност и нареди да се подготвят с предложение за ядрени опити

Днешното изстрелване се случва в контекста на мащабната програма на Пентагона за модернизация на ядрената триада на страната.

Предвижда се ракетите Minuteman III постепенно да бъдат заменени с нова наземно базирана система, наречена Sentinel. Според плановете на американското военно министерство, разполагането на новите балистични ракети се очаква да започне не по-рано от 2031 г.

САЩ тестват междуконтиненталната балистична ракета Minuteman III до дни
Виж още САЩ тестват междуконтиненталната балистична ракета Minuteman III до дни

Sentinel ще е с твърдо гориво и с три степени. Това означава, че тя няма да има нужда от бавна процедура за зареждане и ще може да бъде изстреляна с минимална подготовка.

Основното оръжие ще е ядрената бойна глава W87 Mod 1, чиято мощност все още се пази в тайна. Ракетата ще може да носи и ядрена бойна глава W87 mod 0, която има мощност от 300 килотона. За сравнение това е близо 20 пъти повече от атомната бомба, пусната над Хирошима.

Проектът за създаването на Sentinel е спечелен от Northrop Grumman, но военният гигант е избрал голям брой подизпълнители - Lockheed Martin, General Dynamics, Bechtel, Honeywell, Aerojet Rocketdyne, Parsons, Textron.

ИЗБРАНО
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500 Днес
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500
95038
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара Лайф
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара
10450
Ралф Шумахер вдига сватба с годеника му Етиен Корнер
Ралф Шумахер вдига сватба с годеника му Етиен
4593
ЕРП-тата срещу България: 0-3 Бизнес
ЕРП-тата срещу България: 0-3
8725
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд Impressio
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд
3475
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата URBN
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата
3151
Милано под петте кръга: между модата, спорта и рекордните цени Trip
Милано под петте кръга: между модата, спорта и рекордните цени
5026
Гювеч със свинско контрафиле Вкусотии
Гювеч със свинско контрафиле
2149
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват Zodiac
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват
1247
Антарктическият пролив играе важна роля в обмена на студени и по-топли води Времето
Антарктическият пролив играе важна роля в обмена на студени и по-топли води
450