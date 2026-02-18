Project Vault и инвестиции за десетки милиарди долари целят стратегическа независимост, но експертите предупреждават - това може да отнеме десетилетие

145 Снимка: iStock by Getty Images

В напрегнатите икономически отношения между САЩ и Китай редкоземните елементи се превърнаха в стратегически инструмент с глобално значение. Китай контролира до 60% от добива на ключови метали като неодим, празеодим, диспрозий и тербий, но още по-сериозно е доминирането му в преработката - до 90% от световния капацитет. В производството на постоянни магнити на база редкоземни метали китайските компании държат внушителните 94% от пазара. Именно тази зависимост тласка Вашингтон към мащабна програма за диверсификация и изграждане на собствени вериги за доставки.

Американската администрация представи инициативата Project Vault - стратегически резерв от редкоземни минерали на стойност 12 милиарда долара, който трябва да осигурява доставки за период от 45 дни и да обхваща 44 критично важни минерала. От тези средства 2 милиарда долара се очаква да бъдат осигурени от частния сектор. Паралелно с това през последните шест месеца Белият дом насочи още 30 милиарда долара към инвестиции в частни компании, занимаващи се с добив и преработка на редкоземни суровини. В САЩ се проведе и международна среща с участието на над 50 държави, включително Япония, Южна Корея и Индия, с цел създаване на алтернативни маршрути за доставки извън китайското влияние.

Въпреки амбициозните планове, предизвикателствата са сериозни. Дори при наличието на суровини, основната преработка все още е концентрирана в Китай, което прави простото складиране на минерали недостатъчно решение. Средно разработването на ново находище отнема около 16 години, а проектите са съпътствани от сложни регулаторни процедури, високи разходи и ценова нестабилност. Към момента единствената реална алтернатива за САЩ в сферата на преработката е партньорството с австралийската Lynas.

Американските фондове вече придобиха 40% от дяловете на Glencore в Демократична република Конго - регион, в който китайските компании контролират повече от половината добив на кобалт. Вътрешно правителствени структури инвестираха и в две компании за добив и преработка на редкоземни елементи и литий. Въпреки това прогнозите сочат, че до 2035 г. вътрешното производство ще покрива основно търсенето на цинк и молибден, докато за графит, литий и никел САЩ ще продължат да разчитат на внос.

Опитът на Япония показва, че подобна трансформация е възможна, но бавна - страната успя да намали зависимостта си от Китай от 90% на 60% от 2010 г. насам. Експертите са единодушни, че за САЩ постигането на реална автономия в областта на критичните минерали ще изисква минимум десет години. В същото време някои анализатори предполагат, че след около пет години Китай може да достигне такова технологично ниво, което да му позволи да облекчи или дори премахне експортните ограничения - сценарий, при който част от сегашните усилия може да се окажат стратегически излишни.

