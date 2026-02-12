След изтичането на договора New START без последващо споразумение, ядрените арсенали на САЩ и Русия за първи път от десетилетия насам остават без договорно ограничение. На този фон Командването за глобален удар на Военновъздушните сили на САЩ (AFGSC) заяви, че е готово при необходимост да увеличи броя бойни глави на междуконтиненталните ракети Minuteman III и да възстанови ядрените способности на целия флот бомбардировачи B-52.

В момента 400 ракети LGM-30G Minuteman III са разположени в шахти на територията на пет щата, като всяка носи по една бойна глава W78 или W87. Преди ограниченията по договорите за контрол на въоръженията тези ракети са били оборудвани с конфигурация MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle) - т.е. с по няколко независимо насочвани бойни глави. Първоначално Minuteman III са можели да носят до три W78, всяка с мощност около 335 килотона.

От AFGSC посочват, че разполагат с капацитет и подготовка да върнат част от ракетите към MIRV конфигурация, ако получат съответна заповед. Това обаче би изисквало технически модификации, включително възстановяване на носещите платформи за множество бойни глави, както и наличие на достатъчен брой налични бойни блокове. Не е ясно колко време и средства биха били необходими за подобна "надградена" конфигурация.

Подобен ход може да има отражение и върху бъдещата междуконтинентална ракета LGM-35A Sentinel, която трябва да замени Minuteman III. Досегашните планове предвиждаха тя да бъде въоръжена с по една бойна глава, в съответствие с ограниченията на New START. Програмата Sentinel обаче вече е в процес на преструктуриране заради сериозни закъснения и нарастващи разходи.

Паралелно с това ВВС заявяват готовност да възстановят ядрената способност на всички 76 бомбардировача B-52H. В момента 30 от тях са конфигурирани само за конвенционални мисии - стъпка, предприета с цел спазване на договорните ограничения. Конвертирането им обратно в "двойно предназначение" би включвало възстановяване на определени електрически и контролни системи, премахнати или деактивирани в рамките на предишните ангажименти.

Към момента единственото одобрено ядрено оръжие за B-52 е крилатата ракета AGM-86B ALCM. Нейният наследник - AGM-181A LRSO - е в процес на разработка и ще бъде интегриран и на бъдещия стелт бомбардировач B-21 Raider. Междувременно B-52 преминават мащабна модернизация, включително нови двигатели и радари, след която ще бъдат преобозначени като B-52J и се очаква да останат на служба до средата на този век.

Конгресът вече предостави законово разрешение за връщане на ядрената роля на конвенционалните B-52 след изтичането на New START, но не е задължил ВВС да предприемат подобна стъпка, нито е уточнил бюджет или срокове.

Американските власти подчертават, че продължават да подкрепят нови споразумения за стратегически контрол на въоръженията, като настояват в тях да бъде включен и Китай. Пекин обаче засега отказва участие в подобни преговори, докато едновременно модернизира и разширява своя ядрен арсенал.

Засега няма официално решение за увеличаване на американския ядрен потенциал. Изявленията на AFGSC показват обаче, че техническата и организационната готовност за подобни стъпки вече съществува - в среда, в която стратегическата стабилност отново се превръща в централен геополитически въпрос.

