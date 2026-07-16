Апаратът ще бъде разположен в ниска околоземна орбита и ще може да насочва слънчева светлина към определени райони на Земята

4411 Снимка: Reflect Orbital

Американската Федерална комисия по комуникациите (FCC) одобри изграждането и изстрелването на експериментален сателит с гигантско огледало, който ще отразява слънчева светлина към Земята през нощта. Проектът на компанията Reflect Orbital предизвика остри реакции сред астрономите и биолозите, които предупреждават за сериозни последици както за научните наблюдения, така и за околната среда.

Решението на регулатора е взето на 9 юли. Според Reflect Orbital сателитът ще бъде разположен в ниска околоземна орбита и ще може да насочва слънчева светлина към определени райони на Земята. Компанията твърди, че технологията може да позволи на големи соларни паркове да произвеждат електроенергия и след залез слънце.

"Опитваме се да създадем технология, която може да замени изкопаемите горива и да осигури енергия за всичко", заяви главният изпълнителен директор на Reflect Orbital Бен Новак пред The New York Times още през март, когато компанията очакваше регулаторното одобрение.

Проектът срещна силна съпротива от астрономическата общност. Според учените наблюденията на Космоса вече се затрудняват от нарастващия брой спътници, включително мегасъзвездията на SpaceX. По време на общественото обсъждане FCC е получила близо 2000 становища срещу проекта, сред които и позиции на водещи астрономически организации.

Представителят на Европейската южна обсерватория Бети Киоко определи инициативата като "екзистенциална заплаха" за оптичната астрономия. Заместник-изпълнителният директор на Кралското астрономическо дружество Робърт Маси заяви още миналата година, че подобен проект би бил "катастрофален".

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Част от учените поставят под съмнение и практическата ефективност на технологията. Според тях дори хиляди подобни сателити трудно биха могли да отразяват достатъчно слънчева светлина, за да осигурят значимо производство на електроенергия от соларни паркове.

Опасения изразяват и биолози. Те предупреждават, че изкуственото осветяване на нощното небе може да наруши циркадните ритми при хората и животните, да обърка миграционните маршрути на редица видове и дори да повлияе върху фитопланктона, който играе ключова роля за производството на кислород в световния океан.

Въпреки критиките Reflect Orbital планира да изстреля първия си демонстрационен сателит Eärendil-1 още до края на тази година. Компанията съобщава, че той ще разполага с огледало с дължина около 18 метра и ще може да осветява площ от приблизително 23 квадратни километра със сила, сравнима със светлината на пълна Луна, за около пет минути.

Амбициите на компанията обаче са значително по-големи. Reflect Orbital планира до края на 2028 г. да изведе в орбита 1000 подобни сателита, а до 2035 г. да изгради съзвездие от 50 000 апарата. Според част от научната общност подобен сценарий може да се превърне в едно от най-сериозните предизвикателства пред астрономическите наблюдения през следващите десетилетия.

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