Radiant инвестира над 380 млн. долара в две производствени бази за своите реактори Kaleidos с мощност 1 мегават

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САЩ правят нова крачка към масовото производство на малки преносими ядрени реактори. Американската компания Radiant разширява производствената си дейност с две нови бази в щатите Тенеси и Калифорния. Те ще бъдат предназначени за сглобяване, зареждане с ядрено гориво и подготовка за експлоатация на реакторите Kaleidos с мощност 1 мегават.

Компанията планира да инвестира над 380 милиона долара в двата обекта. Целта е да премине от изграждането на отделни прототипи към серийно производство. Първите доставки за клиенти се очакват през 2028 г., а в дългосрочен план Radiant цели да достигне капацитет от стотици реактори годишно.

Kaleidos е проектиран като компактен ядрен реактор, който може да бъде транспортиран с камион. Производственият модел на компанията предвижда реакторите да бъдат сглобявани и зареждани с гориво в специализирани съоръжения. След това те ще бъдат доставяни до крайните потребители.

Основният център за инженерна дейност и сглобяване ще бъде в Ел Сегундо, Калифорния. Radiant вече е поела ангажимент за инвестиция от над 100 милиона долара в района на Лос Анджелис. Разширението ще добави около 200 000 квадратни фута производствени и изследователски площи.

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В базата инженерите ще могат да сглобяват няколко реактора едновременно. Съоръжението ще разполага с мостови кранове и специализирана инфраструктура за изпитване на системите за управление на реакторите.

Radiant планира да произвежда на място и турбомашините, както и оборудването за генериране на електроенергия. Първият реактор Kaleidos вече е произведен в съществуващата база. В момента той се намира в Националната лаборатория на Айдахо, където предстоят изпитания.

Втората база се изгражда в Оук Ридж, щата Тенеси. Тя ще заема площ от 81 акра и ще бъде предназначена за производство, зареждане с ядрено гориво и съхранение на реакторите. Инвестицията в този проект е около 280 милиона долара.

Особено важна част от съоръжението ще бъде инфраструктурата за зареждане с гориво. Radiant иска да може да подготвя и запечатва реакторите още в собствената си база, преди да ги изпрати до клиентите. Този подход може да улесни изграждането на ядрени енергийни мощности във военни бази и промишлени обекти. Той би намалил необходимостта от традиционно строителство на подземна инфраструктура за ядрени инсталации на място.

Radiant вече има договори и споразумения с клиенти от военния и гражданския сектор. Американската армия е отпуснала на компанията финансиране в размер до 750 милиона долара за разработването и внедряването на 15 реактора Kaleidos. Първите доставки са планирани за 2028 г., а всички 15 установки трябва да бъдат предадени до 2030 г.

Военновъздушните сили на САЩ също са избрали Radiant за проект с микрореактор във военновъздушната база "Бъкли" в щата Колорадо. Военноморските сили на САЩ са възложили на компанията задача, свързана с енергийната независимост на военноморската база за въоръжение "Крейн" в Индиана.

В гражданския сектор операторът на центрове за данни Equinix е сключил отделно споразумение за закупуването на 20 реактора. Паралелно с разширяването на производството Radiant подготвя Kaleidos за пълномащабни изпитания в комплекса DOME към Националната лаборатория на Айдахо.

Тестовата програма ще използва същия модел реактор, който компанията възнамерява да предлага на търговски клиенти. Инженерите ще проверят способността му да работи продължително при пълна мощност, автономните системи за управление и поведението му при работни температури.

Министерството на енергетиката на САЩ вече е одобрило анализа за безопасност на реактора. В момента Kaleidos преминава през процедура за оценка на готовността преди планираната кампания от изпитания при пълна мощност.

Осигуряването на ядрено гориво е друг важен елемент от производствения план. Radiant е получила разпределени количества гориво HALEU от Министерството на енергетиката на САЩ и е сключила споразумения за обогатяване с Urenco и Centrus Energy. Компанията има и многотонно споразумение за доставка на гориво от типа TRISO със Standard Nuclear. Договорът обхваща доставки до началото на 30-те години.

Развитието на проекта Kaleidos показва стремежа на САЩ да превърнат малките ядрени реактори в серийно произвеждан продукт. Ако плановете на Radiant се реализират, подобни установки могат да осигуряват електроенергия на военни съоръжения, промишлени предприятия и центрове за данни, без да е необходимо изграждането на традиционна ядрена електроцентрала.

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