Американските власти обсъждат нови правила за износ на ускорители за изкуствен интелект, които могат сериозно да променят глобалния пазар на AI инфраструктура. Според информация на Ройтерс бъдещата регулация може да задължи чуждестранните компании, които купуват американски AI чипове, да инвестират в центрове за данни на територията на САЩ или да предоставят гаранции за безопасното използване на тези технологии.

Новата инициатива се появява на фона на трудностите, които компании като Nvidia срещат при получаването на експортни лицензии за доставка на ускорители H200 в Китай. В рамките на предложените правила доставките на големи партиди - например над 200 000 ускорителя - извън Съединените щати могат да бъдат разрешавани само след специално одобрение. Освен това подобни сделки може да бъдат обвързани с инвестиции в американската технологична инфраструктура.

Предвижда се също така доставките дори на сравнително малки партиди от по-малко от 1000 ускорителя да изискват лицензия за износ. За да бъдат освободени от подобни ограничения, компаниите ще трябва да спазват строги условия - например производители като Nvidia и AMD да следят крайното използване на чиповете, а клиентите им да не увеличават производителността на системите чрез изграждане на огромни изчислителни клъстери.

Тайвански производители на чипове ще инвестират 250 милиарда долара в САЩ


За покупката на над 100 000 ускорителя ще се изискват и гаранции на правителствено ниво от страната купувач. Според източници Саудитска Арабия вече е предоставила подобни гаранции, за да осигури доставка на големи количества AI ускорители за собствените си технологични проекти. Ако инсталациите надхвърлят 200 000 чипа, страните купувачи ще трябва да приемат и специални инспекции от американски експерти.

Новите правила са част от по-широката стратегия на Вашингтон да запази лидерството на САЩ в областта на изкуствения интелект. За разлика от предишните политики, при които съюзническите държави получаваха почти свободен достъп до такива технологии, новият подход цели да обвърже износа на AI хардуер с инвестиции в американската икономика. Подобни договорености вече са били постигнати със Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, които се ангажират да инвестират значителни средства в технологични проекти в САЩ.

Чиповото ембарго срещу Китай даде обратен резултат за САЩ


