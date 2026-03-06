Вашингтон иска чуждите компании да строят инфраструктура в Америка, ако искат големи доставки на ускорители за изкуствен интелект

443 Снимка: iStock by Getty Images

Американските власти обсъждат нови правила за износ на ускорители за изкуствен интелект, които могат сериозно да променят глобалния пазар на AI инфраструктура. Според информация на Ройтерс бъдещата регулация може да задължи чуждестранните компании, които купуват американски AI чипове, да инвестират в центрове за данни на територията на САЩ или да предоставят гаранции за безопасното използване на тези технологии.

Новата инициатива се появява на фона на трудностите, които компании като Nvidia срещат при получаването на експортни лицензии за доставка на ускорители H200 в Китай. В рамките на предложените правила доставките на големи партиди - например над 200 000 ускорителя - извън Съединените щати могат да бъдат разрешавани само след специално одобрение. Освен това подобни сделки може да бъдат обвързани с инвестиции в американската технологична инфраструктура.

Предвижда се също така доставките дори на сравнително малки партиди от по-малко от 1000 ускорителя да изискват лицензия за износ. За да бъдат освободени от подобни ограничения, компаниите ще трябва да спазват строги условия - например производители като Nvidia и AMD да следят крайното използване на чиповете, а клиентите им да не увеличават производителността на системите чрез изграждане на огромни изчислителни клъстери.

За покупката на над 100 000 ускорителя ще се изискват и гаранции на правителствено ниво от страната купувач. Според източници Саудитска Арабия вече е предоставила подобни гаранции, за да осигури доставка на големи количества AI ускорители за собствените си технологични проекти. Ако инсталациите надхвърлят 200 000 чипа, страните купувачи ще трябва да приемат и специални инспекции от американски експерти.

Новите правила са част от по-широката стратегия на Вашингтон да запази лидерството на САЩ в областта на изкуствения интелект. За разлика от предишните политики, при които съюзническите държави получаваха почти свободен достъп до такива технологии, новият подход цели да обвърже износа на AI хардуер с инвестиции в американската икономика. Подобни договорености вече са били постигнати със Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, които се ангажират да инвестират значителни средства в технологични проекти в САЩ.

