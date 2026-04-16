Военноморските сили на САЩ потвърдиха, че разузнавателен дрон MQ-4C Triton се е разбил на 9 април над региона на Персийския залив. Инцидентът е описан като авария, но причините за катастрофата остават неизвестни. Безпилотният апарат изчезва от системите за проследяване по време на полет над Персийски залив.

Според доклад на Naval Safety Command, публикуван наскоро, няма пострадали. Точната локация на инцидента не се разкрива по съображения за оперативна сигурност.

Случаят е класифициран като инцидент от най-висок клас. Това означава щети за над 2 милиона долара. Един дрон MQ-4C Triton струва над 238 милиона долара. Това е е повече от двойно спрямо изтребителя F-35 Lightning II. Към 2025 г. американските военноморски сили разполагат с 20 такива апарата.

Дронът е разработен от Northrop Grumman и се използва за морско разузнаване. Той може да прелети до 13 700 километра и да остане във въздуха повече от 24 часа.

Преди изчезването си дронът е летял на височина около 15 километра. Данни показват рязък спад до под 3000 метра. Това подсказва сериозен технически проблем по време на полета.

Апаратът е излъчвал и код 7700, който означава аварийна ситуация. По-рано е подаден и код 7400, използван при загуба на връзка с операторите на земята.

По последни данни дронът се е насочвал към база Naval Air Station Sigonella в Италия след мисия за наблюдение. Той е летял в международно въздушно пространство в посока към Иран.

Не е ясно къде точно е паднал апаратът. Няма данни за вражеска атака.

Дроновете от този тип разполагат с модерни системи за наблюдение. Те включват радар с активно електронно сканиране, инфрачервени и оптични камери, както и средства за електронно разузнаване.

Ако части от апарата бъдат открити от противник, това може да доведе до изтичане на чувствителна информация. Подобен случай имаше през 2019 г., когато Иран свали американски дрон от типа RQ-4 Global Hawk и показа останките публично.

Инцидентът идва на фона на напрежение между САЩ и Иран. Дроновете MQ-4C играят важна роля в наблюдението на Ормузки проток и контрола на морския трафик в региона.

Към момента няма официална информация за операция по издирване на останките. MQ-4C Triton се счита за един от най-модерните дронове за морско наблюдение. Загубата му може да има както оперативни, така и разузнавателни последствия.

