762 Снимка: Hermeus

Американският стартъп Hermeus обяви ново финансиране в размер на 350 милиона долара. Средствата ще бъдат използвани за разработка на хиперзвукови безпилотни самолети. След инвестицията оценката на компанията достига 1 милиард долара.

Финансирането включва 200 милиона долара собствен капитал, водени от Khosla Ventures. Участват и настоящи инвеститори като Canaan Partners, Founders Fund, In-Q-Tel и RTX Ventures. Нови инвеститори са Cox Enterprises и Destiny Tech100.

Останалите 150 милиона долара са под формата на дълг. Според главния изпълнителен директор Ей Джей Пиплика това позволява на компанията да запази по-голям контрол върху собствеността.

"Изграждаме много хардуер и разширяваме производствените си възможности. Ако можем да финансираме голяма част от разходите без разреждане на дяловете, това е най-добрият подход", казва той.

Инвестицията идва в момент на засилен интерес към отбранителни технологии. Данни на PitchBook показват, че глобалните инвестиции в сектора са надхвърлили 9 милиарда долара през миналата година.

Hermeus ускорява развитието си и чрез промяна в технологичния подход. Компанията се отказва от разработка на собствен двигател и избира да работи с гиганта Pratt & Whitney. Прототипът е снабден с модифициран двигател F100, който се използва от F-15 и F-16.

Това позволява по-бързо тестване и развитие на технологиите, както и сключване на договори с правителството на САЩ. Според президента на компанията Зак Шор новият подход ускорява пътя към скорост от около 6000 км/ч и подобрява икономическата устойчивост.

През март компанията извърши тестов полет на демонстрационен самолет с размери, сходни с тези на изтребител F-16. Следващата версия трябва да достигне свръхзвукова скорост. В разработка е и трети прототип.

Hermeus залага на бързо прототипиране. Това включва изграждане, тестване и последващи подобрения в кратки цикли. Подобен модел се използва от SpaceX.

Компанията признава, че този подход носи рискове. "Възможно е да загубим самолет в даден момент от разработката. Подготвени сме това да се случи безопасно", казва Пиплика.

Екипът на Hermeus наближава 300 служители. Част от новите средства ще бъдат използвани за разширяване на персонала.

Компанията вече има два успешни тестови полета. Целта остава създаването на най-бързия безпилотен самолет, способен да достигне хиперзвукови скорости.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.