Разрастващата се мрежа в момента разполага с малко над 11 000 сателита в Космоса

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Федералната комисия по комуникациите (FCC) на САЩ даде разрешение на космическата компания "СпейсЕкс" (SpaceX) на Илон Мъск да разгърне съзвездие от 1 милион спътника за центрове за данни в Космоса, съобщи агенцията днес, цитирана от Ройтерс.

По-рано тази година "СпейсЕкс" поиска разрешение да разгърне до 1 милион орбитални изчислителни модула за обработка на огромни количества данни, които ще се използват на Земята, добавя БТА.

Комисията заяви, че одобрява констелацията "Стармайнд" (Starmind) на "СпейсЕкс", която трябва да помогне за задоволяване на бързо нарастващото търсене на изчислителни мощности за изкуствен интелект.

Съгласно лиценза "СпейсЕкс" трябва да започне разгръщането не по-късно от ноември 2033 г., да разгърне 10 процента от максималния брой (или 100 000 сателита) не по-късно от ноември 2035 г. и да разгърне 50 процента до ноември 2038 г., съобщи ведомството.

Одобряването на заявлението ще позволи на "СпейсЕкс" "да бъде пионер в развиваща се технология, която укрепва американското лидерство в Космоса и изкуствения интелект", добави комисията.

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Засега не е известно дали "СпейсЕкс" ще изстреля 1 милион спътника в Космоса, където понастоящем има само 17 000 спътника.

Операторите на сателити понякога искат одобрение за по-голям брой сателити, отколкото възнамеряват да разгърнат, за да си осигурят гъвкавост при проектирането, уточнява Ройтерс.

"СпейсЕкс" поиска одобрение за 42 000 сателита "Старлинк" (Starlink), преди да започне разгръщането на тази система. Разрастващата се мрежа в момента разполага с малко над 11 000 сателита в Космоса.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.