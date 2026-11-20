Главният прокурор на Калифорния започна разследване срещу Nvidia, за да установи дали компанията е подвела инвеститорите си относно риска от изтичане на информация, свързана с най-модерните ѝ чипове

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Администрацията на президента Доналд Тръмп е одобрила доставки на близо 900 000 чипа за изкуствен интелект от ново поколение, произведени от Nvidia, за китайски компании в периода от декември 2025 г. до май 2026 г., съобщи Комисията по външни работи на Камарата на представителите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Одобренията от Министерството на търговията за доставката на 879 000 чипа включват 75 000 броя за "Алибаба" (Alibaba), 150 000 за "Тенсент" (Tencent) 43 000 за "Байду" (Baid) и 4000 за Би Уай Ди (BYD). Всички те са включени в списъка на Пентагона с фирми, за които се твърди, че са подкрепяни от китайската армия, отбеляза в изявление щатската комисия.

Публикуването на данни за лицензите за износ на чипове, което не е обичайна практика, се случва в момент, когато администрацията на президента Тръмп е подложена на засилен контрол след информацията за връзката на бившия главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуан с бизнес дама, за която се смята, че е шпионирала в полза на Китай, което подхрани новите призиви във Вашингтон за по-твърда позиция спрямо Пекин, припомня Ройтерс.

Документите показват, че през посочения период американски компании са поискали разрешение за изпращане на общо над 3,4 милиона чипа към Китай. Не стана известно колко от одобренията са довели до действителни доставки на чиповете, сред чиито производители освен Nvidia е и AMD.

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Скандалът около Хуан насочи вниманието към предполагаем незаконен износ на чипове за изкуствен интелект на Nvidia за Китай. Министерството на търговията на САЩ заяви, че подходът към лицензирането на H200 "се основава на правило, публикувано във Федералния регистър през януари 2026 г., което налага значителни допълнителни изисквания, свързани с националната сигурност, към кандидатите за лиценз, за да могат те да отговарят на критериите за разглеждане на всеки отделен случай, вместо да се прилага презумпция за отказ".

Nvidia съобщи в изявление, че одобренията са били "подчинени на строги условия и ограничени обеми". Компанията добави, че "въпреки получаването на някои лицензии, оттогава сме спрели доставките на (чиповете) H200 за Китай".

AMD обяви, че "спазва приложимите закони и разпоредби на САЩ за експортен контрол и поддържа строги процедури, за да гарантира спазването им във всичките си глобални операции".

Междувременно главният прокурор на Калифорния започна разследване срещу Nvidia, за да установи дали компанията е подвела инвеститорите си относно риска от изтичане на информация, свързана с най-модерните ѝ чипове за изкуствен интелект - част от скандала, който доведе до отстраняването на бившия ѝ ръководител Дженсън Хуан.

Прокурорът от Демократическата партия Роб Бонта отправи към базираната в Санта Клара компания разпореждане за предоставяне на информация, по-специално за най-модерните ѝ чипове или поверителни данни, до които Китай би могъл да получи достъп, информира Франс прес.

"Поведението на Nvidia и нейния бивш шеф поражда много ясни сигнали за тревога, особено по отношение на начина, по който компанията е успяла да заблуди инвеститорите", заяви Бонта.

Прокурорът не се позовава на американските разпоредби относно износа, а на калифорнийското законодателство, свързано с фондовите пазари.

"Nvidia се намира в сложна, транснационална ситуация, но основният принцип на нашето законодателство за ценните книжа е ясен: компаниите не могат да заблуждават инвеститорите си", подчерта Бонта.

Заповедта на Бонта не представлява наказателно преследване срещу компанията, но ще позволи на калифорнийското обвинение да оцени дали действията на Nvidia са нарушили щатско право, се уточнява в съобщение на прокуратурата.

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