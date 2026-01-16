Има моменти, в които една институция сама подкопава посланието си. Именно това е случаят с видео на Министерството по вътрешна сигурност на САЩ (DHS), предназначено да рекламира новата му програма за дронове и да демонстрира, по думите на авторите, "американско въздушно превъзходство".

Клипът е едва 40 секунди и включва приповдигната музика, кадри на дронове в небето, сериозни униформени и гръмки лозунги като "иновация в действие". Проблемът е, че сред тези кадри се появява детайл, който прави цялото упражнение болезнено неловко: служител на DHS управлява дрон с дистанционно управление на DJI - китайска компания със седалище в Шънджън.

Това не е дребна подробност. Хардуерът на DJI използва затворени комуникационни протоколи, което на практика означава, че той работи само с дронове на същата марка. С други думи, ако контролерът е DJI, то и управляваният дрон е на китайската компания. DJI е най-големият продавач на потребителски дронове в света, а причината за това се крие в добрата ѝ технология. Но дроновете на марката са забранени за продажба в САЩ. Причината? Вашингтон се опасява от опасно проникване на "китайско комунистическо влияние".

Още през декември самият Тръмп предприе стъпки за забрана на китайски дронове, включително на продуктите на DJI, като ги определи като потенциален риск. Макар че впоследствие, по препоръка на Пентагона, част от ограниченията бяха временно смекчени за някои марки, DJI формално остава сред забранените.

Именно затова възниква логичният въпрос: защо агенция, отговаряща за вътрешната сигурност, използва - и дори демонстрира публично - техника, която по собствените правила на правителството е забранена?

Ако опасенията около китайските дронове са реални, използването им за чувствителни операции е тревожно. Ако пък не са, тогава цялата реторика за "китайската заплаха" изглежда куха и лицемерна.

Участващата във видеото Кристи Ноем, министър на вътрешната сигурност, не веднъж е определяла Китай като "най-голямата заплаха за САЩ". Тя дори се е изказвала, че Китайската комунистическа партия има дългосрочна цел да доминира планетата. Изглежда отбраната от това опасно влияние е поне частично поверена на дронове, направени в Китай.

