САЩ ще търсят конкурентни компании на "Спейс Екс" за мисия до Луната "Артемис 3" ("Артемида 3"), предаде Ройтерс, като цитира Шон Дъфи, изпълняващ длъжността ръководител на НАСА и министър на транспорта.

Според американската космическа агенция компанията на Илон Мъск "Спейс Екс" изостава от графика.

Той каза, че е в ход отваряне на процедурата за нови участници. "Мисля, че компании като "Блу" могат да участват, а може би и други", зави в програмата Fox & Friends на телевизия "Фокс нюз" Шон Дъфи.

"Блу ориджин", основана от Джеф Безос, е конкурентна компания на "Спейс Екс". "Ще направим космическа надпревара между американските компании, за да видим кой пръв ще ни върне на Луната", добави Шон Дъфи, предаде БТА.

Програмата "Артемида" на НАСА на стойност милиарди щатски долари целят американци да стъпят отново на Луната, като на този фон Китай планира през 2030 г. неин астронавт да кацне на естествения спътник на Земята, припомня Ройтерс.

Според Дъфи "Спейс Екс" изостава от определения график и може да остави САЩ зад съперниците им, а американският президент Доналд Тръмп иска мисията да се състои, преди да е изтекъл мандатът му в Белия дом през януари 2029 г.

"Те изостават от графика и президентът иска да е сигурен, че ще сме преди китайците", каза Дъфи за "Фокс нюз". Предвидено е мисията "Артемис 2" - десетдневен полет около Луната и обратно, включващ системи, изградени от "Боинг", "Нортроп Груман" и "Локхийд Мартин", да се състои през април 2026 г., но може да бъде изтеглена за февруари.

Смята се, че Безос и главният изпълнителен директор на "Блу ориджин" Дейв Лимп са разговаряли с Тръмп през лятото, когато републиканският президент бе във вражда с Мъск. Той подкрепи Тръмп на изборите през 2024 г., като оглави широка кампания за съкращаване на федералното правителство, известна като DOGE. Представители на "Спейс Екс" и "Блу ориджин" не бяха открити веднага за коментар, отбелязва Ройтерс.

