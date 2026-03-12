Бивши служители на американските служби за сигурност твърдят, че устройство, свързано с т.нар. "Хавански синдром", е било тествано върху животни в американска военна лаборатория. Информацията идва от разследване на телевизионното предаване 60 Minutes на CBS News.

Според източници на медията американски агенти са се сдобили с преносимо микровълново оръжие чрез операция срещу международна престъпна мрежа през 2024 г. Мисията е струвала около 15 милиона долара и е финансирана от Пентагона.

По описания на източниците устройството е сравнително малко и може да бъде носено от човек. То използва насочени електромагнитни импулси, които могат да проникват през стени и прозорци и да действат на разстояние от няколкостотин метра.

След като устройството е било придобито, то е тествано в американска военна лаборатория върху плъхове и овце. Според източниците животните са показали увреждания, които са подобни на симптомите, наблюдавани при хора, съобщили за "Хаванския синдром".

Скептик създаде устройство тип "Хавански синдром" и получи неврологични симптоми
Виж още Скептик създаде устройство тип "Хавански синдром" и получи неврологични симптоми

Терминът се използва за серия от необясними здравословни оплаквания, съобщени от дипломати, разузнавачи и военни служители на САЩ от 2016 г. насам. Симптомите включват силно главоболие, проблеми с равновесието, загуба на концентрация, болка и натиск в главата, зрителни и слухови нарушения

В продължение на години американските власти са били скептични, че става дума за атаки с оръжие. През 2023 г. разузнавателна оценка заключи, че е "много малко вероятно" чужда държава да стои зад тези случаи.

Един от бившите служители на ЦРУ, Марк Полимеропулос, който е работил 26 години в разузнаването, критикува правителството за това, че не е реагирало достатъчно сериозно на оплакванията на засегнатите служители.

Той заявява, че много от пострадалите са се почувствали изоставени от институциите, след като са потърсили медицинска помощ и признание за състоянието си.

В научната общност все още няма консенсус относно причините за "Хаванския синдром". До момента няма рецензирано научно изследване, което категорично да докаже съществуването на подобно оръжие или да потвърди, че именно то стои зад симптомите.

Затова експертите подчертават, че докато не се появят независими доказателства, въпросът остава отворен и силно спорен.

Разследване твърди: Руско енергийно оръжие стои зад Хаванския синдром
Виж още Разследване твърди: Руско енергийно оръжие стои зад Хаванския синдром

