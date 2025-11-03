Американските военновъздушни сили разполагат с 400 ракети Minuteman III, разположени в силози в Колорадо, Монтана, Небраска, Северна Дакота и Уайоминг, с общо 800 ядрени бойни глави

САЩ се готвят да изпробват междуконтинентална балистична ракета Minuteman III, способна да носи ядрена глава, от космическата база "Ванденберг" тази седмица, съобщи Newsweek.

Позовавайки се на навигационни предупреждения, Марко Лангбрук, преподавател във Факултета по аерокосмическо инженерство в Технологичния университет Делфт в Нидерландия, обяви, че изпитателното изстрелване на Minuteman III ще се проведе между сряда и четвъртък.

Американските военновъздушни сили разполагат с 400 ракети Minuteman III, разположени в силози в Колорадо, Монтана, Небраска, Северна Дакота и Уайоминг, с общо 800 ядрени бойни глави.

Планирано е ракетата да бъде изстреляна от космическата база "Ванденберг" в Калифорния и да достигне полигона за изпитателна отбрана от балистични ракети "Роналд Рейгън" на атола Куаджалейн на Маршаловите острови в централната част на Тихия океан, заедно с пет обозначени зони за отломки.

Това ще е първото изпитателно изстрелване на междуконтинентална балистична ракета в САЩ, след като президентът Доналд Тръмп потвърди, че САЩ имат намерение да извършат ядрени опити, ако и други страни го направят, без обаче да даде повече подробности за естеството им.

По-рано Тръмп нареди Пентагонът незабавно да възобнови изпитанията на ядрено оръжие заради "тестови програми на други страни" и САЩ да бъде "на равна нога".

Изявлението му беше предшествано от обявяване от страна на руския президент Владимир Путин, че Русия е тествала суперторпедо с ядрено задвижване и завършила изпитанията на новата крилата ракета с атомен миниреактор "Буревестник".

В края на октомври Путин проведе учение на стратегическите ядрени сили, по време на което бе изстреляна междуконтиненталната балистична ракета "Ярс" от Държавния изпитателен космодрум "Плесецк" към полигона Кура в Камчатка. Балистичната ракета "Синева" пък бе изстреляна от ядрената подводница ракетоносец "Брянск" в Баренцово море.

