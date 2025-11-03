САЩ се готвят да изпробват междуконтинентална балистична ракета Minuteman III, способна да носи ядрена глава, от космическата база "Ванденберг" тази седмица, съобщи Newsweek.

САЩ

Позовавайки се на навигационни предупреждения, Марко Лангбрук, преподавател във Факултета по аерокосмическо инженерство в Технологичния университет Делфт в Нидерландия, обяви, че изпитателното изстрелване на Minuteman III ще се проведе между сряда и четвъртък.

Американските военновъздушни сили разполагат с 400 ракети Minuteman III, разположени в силози в Колорадо, Монтана, Небраска, Северна Дакота и Уайоминг, с общо 800 ядрени бойни глави.

Планирано е ракетата да бъде изстреляна от космическата база "Ванденберг" в Калифорния и да достигне полигона за изпитателна отбрана от балистични ракети "Роналд Рейгън" на атола Куаджалейн на Маршаловите острови в централната част на Тихия океан, заедно с пет обозначени зони за отломки.

Това ще е първото изпитателно изстрелване на междуконтинентална балистична ракета в САЩ, след като президентът Доналд Тръмп потвърди, че САЩ имат намерение да извършат ядрени опити, ако и други страни го направят, без обаче да даде повече подробности за естеството им. 

По-рано Тръмп нареди Пентагонът незабавно да възобнови изпитанията на ядрено оръжие заради "тестови програми на други страни" и САЩ да бъде "на равна нога".

И Пентагонът започва тестове с ядрени оръжия
Виж още И Пентагонът започва тестове с ядрени оръжия

Изявлението му беше предшествано от обявяване от страна на руския президент Владимир Путин, че Русия е тествала суперторпедо с ядрено задвижване и завършила изпитанията на новата крилата ракета с атомен миниреактор "Буревестник".

В края на октомври Путин проведе учение на стратегическите ядрени сили, по време на което бе изстреляна междуконтиненталната балистична ракета "Ярс" от Държавния изпитателен космодрум "Плесецк" към полигона Кура в Камчатка. Балистичната ракета "Синева" пък бе изстреляна от ядрената подводница ракетоносец "Брянск" в Баренцово море.

ИЗБРАНО
Сараите на Ахмед Доган в столичния квартал "Бояна" вече са история (снимки) Днес
Сараите на Ахмед Доган в столичния квартал "Бояна" вече са история (снимки)
39086
Глория Петкова тръгва по следите на Бачорски и Мая в "Traitors: Игра на предатели“ Лайф
Глория Петкова тръгва по следите на Бачорски и Мая в "Traitors: Игра на предатели“
6666
Рекорд на ръба на съвършенство: 20-годишният Малинин продължи да пише история на леда Корнер
Рекорд на ръба на съвършенство: 20-годишният Малинин продължи да пише история на леда
9824
МФ обяви проекта за Бюджет 2026: По-високи данък дивидент и осигуровки, 3% дефицит Бизнес
МФ обяви проекта за Бюджет 2026: По-високи данък дивидент и осигуровки, 3% дефицит
7464
Александра Лашкова – новото лице на българското кино Impressio
Александра Лашкова – новото лице на българското кино
4862
Млади и… задлъжнели. Можем ли да поемем контрола на парите си? URBN
Млади и… задлъжнели. Можем ли да поемем контрола на парите си?
3028
Нов нощен влак, свързващ три вълнуващи европейски града, ще бъде пуснат през следващата пролет Trip
Нов нощен влак, свързващ три вълнуващи европейски града, ще бъде пуснат през следващата пролет
2206
Седмично меню без ориз Вкусотии
Седмично меню без ориз
67
Рядка суперлуна на 5 ноември: Как тази нощ ще промени живота ви? Zodiac
Рядка суперлуна на 5 ноември: Как тази нощ ще промени живота ви?
2087
Ноември настъпва с хлад, но и с все по-мръсен въздух в следващите дни Времето
Ноември настъпва с хлад, но и с все по-мръсен въздух в следващите дни
2281