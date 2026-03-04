174 Снимка: Istock photo/getty images

Преди по-малко от година Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) обяви, че използва генеративен изкуствен интелект за ускоряване на процеса по преглед на лекарства. Сега агенцията представи нова спорна инициатива - парични бонуси за служители, които приключват регулаторните си задачи по-бързо.

Според "Асошиейтед Прес" комисарят на FDA Марти Макари е обявил "пилотна програма", която ще предоставя тримесечни бонуси на експерти, занимаващи се с оценка на лекарства, ако приключат работата си предсрочно. Плащанията ще започнат от август и ще се изчисляват на база т.нар. "претеглено спестено време", както и според качеството и сложността на извършената работа.

"Моята работа като ваш комисар е да бъда ваш защитник и да се боря за вас", е заявил Макари пред служители. "Ако не ви харесва, можем да се откажем от него, но обикновено всички обичат парите."

На практика обаче инициативата повдига сериозни въпроси. Досега FDA никога не е обвързвала възнагражденията на служителите със скоростта на обработка или с показатели за представяне. Критиците предупреждават, че това може да създаде конфликт на интереси, при който регулаторите ще бъдат финансово стимулирани да ускоряват одобренията, за сметка на задълбочената оценка на безопасността.

Съществува и риск от засилена зависимост от използваните AI инструменти, които все още са подложени на критики за неточности. Освен това остава неясно как ще бъдат разпределяни бонусите в екипи, включващи множество експерти и помощен персонал.

Инициативата идва на фона на значителни съкращения в агенцията. Откакто Доналд Тръмп пое втория си мандат през 2025 г., центровете на FDA за лекарства и биологични продукти са загубили близо 20% от персонала си. Съкращенията са свързвани с политики на министъра на здравеопазването Робърт Кенеди-младши.

Според експерите по-малкото специалисти, по-голямата натовареност, използването на AI и паричните бонуси за по-бързи разрешителни могат да доведат до сериозни последици за контрола върху безопасността на лекарствата.

