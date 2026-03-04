Преди по-малко от година Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) обяви, че използва генеративен изкуствен интелект за ускоряване на процеса по преглед на лекарства. Сега агенцията представи нова спорна инициатива - парични бонуси за служители, които приключват регулаторните си задачи по-бързо.

Още по темата

Според "Асошиейтед Прес" комисарят на FDA Марти Макари е обявил "пилотна програма", която ще предоставя тримесечни бонуси на експерти, занимаващи се с оценка на лекарства, ако приключат работата си предсрочно. Плащанията ще започнат от август и ще се изчисляват на база т.нар. "претеглено спестено време", както и според качеството и сложността на извършената работа.

"Моята работа като ваш комисар е да бъда ваш защитник и да се боря за вас", е заявил Макари пред служители. "Ако не ви харесва, можем да се откажем от него, но обикновено всички обичат парите."

На практика обаче инициативата повдига сериозни въпроси. Досега FDA никога не е обвързвала възнагражденията на служителите със скоростта на обработка или с показатели за представяне. Критиците предупреждават, че това може да създаде конфликт на интереси, при който регулаторите ще бъдат финансово стимулирани да ускоряват одобренията, за сметка на задълбочената оценка на безопасността.

В САЩ ще ползват AI за оценка на лекарства
В САЩ ще ползват AI за оценка на лекарства

Съществува и риск от засилена зависимост от използваните AI инструменти, които все още са подложени на критики за неточности. Освен това остава неясно как ще бъдат разпределяни бонусите в екипи, включващи множество експерти и помощен персонал.

Инициативата идва на фона на значителни съкращения в агенцията. Откакто Доналд Тръмп пое втория си мандат през 2025 г., центровете на FDA за лекарства и биологични продукти са загубили близо 20% от персонала си. Съкращенията са свързвани с политики на министъра на здравеопазването Робърт Кенеди-младши.

Според експерите по-малкото специалисти, по-голямата натовареност, използването на AI и паричните бонуси за по-бързи разрешителни могат да доведат до сериозни последици за контрола върху безопасността на лекарствата.

