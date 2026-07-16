13219 Снимка: USAF

Военновъздушните сили на САЩ успешно извършиха първото си изпитание по изстрелване на ракета от безпилотен боен самолет от програмата Collaborative Combat Aircraft (CCA). Тестът е проведен съвместно с компанията Anduril Industries, а дронът YFQ-44A е изстрелял ракета AIM-120 срещу дигитална цел.

Вижте как изглежда безпилотният изтребител YFQ-44A >> >> >>

Изпитанието е проведено във въздушното пространство над пустинята Мохаве в Калифорния. То представлява важна стъпка към създаването на нов клас бойни безпилотни самолети, които ще действат заедно с пилотирани изтребители.

До момента дронове като YFQ-44A са летели с въоръжение, но ракетите са били само част от носимия товар. При новия тест безпилотният самолет извършва цялата последователност по откриване и проследяване на целта, подготовка за атака и изстрелване на оръжие.

Въпреки високото ниво на автоматизация окончателното решение за стрелба остава на човек. Наземен оператор е дал командата за изстрелване, тъй като американските военни правила не позволяват автономни системи сами да вземат решение за използване на оръжие.

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Тестът се различава от предишни демонстрации с въоръжени дронове. При тях обикновено оператор на земята управлява самолета дистанционно. При YFQ-44A компютърните системи самостоятелно извършват голяма част от бойната процедура.

Изпитанието е проведено с участието на 412-то изпитателно крило на Военновъздушните сили на САЩ и неговата структура за изпитания на технологии за въздушно превъзходство.

По време на мисията бордовият компютър използва софтуерната платформа Lattice на Anduril, за да открие целта, да извърши захват и да изчисли траекторията за прехващане. След човешкото разрешение за стрелба системата отново поема управлението на процеса по изстрелване.

"Преминаването от пренасяне на инертно въоръжение по-рано тази година към реално изстрелване на оръжие показва развитието на програмата и ни позволява да проверим цифровите модели за интеграция с реални данни", заяви генерал Дейл Уайт, ръководител на портфолиото за критични големи оръжейни системи.

"Тези изпитания доказват, че Collaborative Combat Aircraft могат да изпълняват последователността за използване на оръжие автономно в рамките на зададени от пилоти параметри и ускоряват предоставянето на нови способности на военните", добави той.

Програмата CCA е част от стратегията на САЩ за създаване на флот от бойни дронове, които да работят заедно с традиционни изтребители. Целта е безпилотните апарати да разширят възможностите на пилотираните самолети и да поемат част от рисковите бойни задачи.

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