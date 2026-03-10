675 Снимка: NASA/Ben Smegelsky

НАСА обяви значителни промени в програмата си за връщане на хора на Луната, известна като "Артемида". Новият план цели да стабилизира проекта след години на забавяния, технически проблеми и нарастващи разходи. Въпреки това експерти предупреждават, че Китай може да успее да изпрати астронавти на Луната преди Съединените щати.

По време на пресконференция в космическия център "Кенеди" администраторът на НАСА Джаред Айзъкман представи преструктуриране на програмата.

Най-съществената промяна е, че мисията "Артемида III" вече няма да включва кацане на Луната. Вместо това екипажът ще проведе среща и скачване в ниска околоземна орбита, за да тества ключови технологии за бъдещи мисии.

В операцията ще участва един от разработваните комерсиални лунни модули - вариант на Starship HLS на SpaceX или апаратът MK1 на Blue Origin.

Според новия график първото пилотирано кацане на Луната след ерата на "Аполо" от 1972 г. трябва да стане с мисията "Артемида IV", планирана за началото на 2028 г. След нея "Артемида V" може да започне изграждането на първа инфраструктура на лунната повърхност.

Програмата "Артемида" от години е под натиск заради високата цена и ниската честота на изстрелванията на ракетата Space Launch System. Разходите за разработката ѝ значително надхвърлиха първоначалните оценки, а интервалите между мисиите достигат до няколко години.

НАСА планира да ускори темпото чрез стандартизиране на конфигурацията на ракетата. Агенцията се отказва от планирания вариант Block 1B с новата горна степен Exploration Upper Stage и ще използва по-опростена конфигурация, подобна на настоящата Block 1. Целта е изстрелванията да се извършват приблизително веднъж годишно.

Айзъкман подчерта, че толкова сложна ракета не може да се изстрелва веднъж на три години и да се очаква програмата да бъде успешна.

Решението идва на фона на нарастващи опасения, че Китай може да изпревари САЩ в новата лунна надпревара. Пекин планира пилотирано кацане на Луната преди 2030 г., като разработва ракетата Long March 10, пилотирания кораб "Менчжоу" и лунния модул "Ланюе".

Китайските инженери вече проведоха тестове за излитане и кацане на модула "Ланюе", както и изпитания на системите за аварийно отделяне на космическия кораб "Менчжоу". Първият безпилотен тестов полет на новия кораб може да се състои още тази година.

Бившият администратор на НАСА Джим Брайденстайн предупреди още миналата година, че ако не настъпи промяна в програмата, САЩ трудно ще изпреварят китайския график.

Новата стратегия на НАСА поставя по-голям акцент върху реалистични цели и безопасност, вместо върху амбициозни срокове. Айзъкман заяви, че агенцията трябва да "се върне към основите" и да намали рисковете стъпка по стъпка.

Дали този подход ще позволи на Съединените щати да запазят лидерството си в пилотираните космически мисии обаче остава открит въпрос, особено на фона на бързия напредък на Китайската космическа програма.

