Информация на The Wall Street Journal разкрива, че американските власти са започнали да дават лицензи на местните компании, които искат да работят с Huawei. Засега не е ясно за кого са първите разписани разрешения и дали сред тях е Google, което ще позволи на китайската компания да продължи да предлага телефони с приложенията и услугите на интернет гиганта. Информация за намеренията на администрацията на Тръмп се появи по-рано в The New York Times, но WSJ посочва, че вече има издадени лицензи, предава Mobile Bulgaria.

Предполага се, че този ход на щатската администрация е знак на добра воля преди възобновяването на търговските преговори между САЩ и Китай тази седмица. По-рано през годината Тръмп обяви, че ще позволи на американски компании да работят с Huawei ако това не вреди на националната сигурност, но досега необходимите лицензи така и не бяха издадени, макар че на два пъти САЩ даде временна отсрочка, която позволи на местни бизнеси да продължат да кооперират с китайците.

Забраната доведе до пускането на продуктите от серията Mate 30 без услугите и приложенията на Google. Засега моделите се продават в Азия, но ако Google получи лиценз ще е въпрос на време липсващия софтуер да бъде инсталиран и устройствата да се появят в Европа. Междувременно от Белия дом са насочили въпросите на WSJ по темата към търговското министерство, което на свой ред посочва, че временната отсрочка за Huawei е все още в сила и няма повече новини по темата.

Очаква се щатските и китайските дипломати да се срещнат днес, за да обсъдят възможните начини за прекратяване на търговската война преди увеличаване на американските мита за китайски стоки на 15 октомври. На 15 декември се очаква ново мащабно увеличаване на таксите за голям брой китайски продукти. Ситуацията на Huawei и други въпроси като закупуването на американска земеделска продукция от Китай може също да бъде включена в разговорите, посочва източник на WSJ.