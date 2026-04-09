Първата прототипна шахта вече се строи в щата Юта

803 Снимка: USAF

Военновъздушните сили на САЩ започнаха изграждането на ново поколение ракетни шахти за междуконтиненталната балистична ракета LGM-35A Sentinel. Проектът цели да замени остаряващите ракети Minuteman III от времето на Студената война.

Разработката се изпълнява от Northrop Grumman в партньорство с Bechtel. Първата прототипна шахта вече се строи в щата Юта, като строителството започна на 27 март 2026 година.

Ядрената стратегия на САЩ се базира на три компонента - стратегически бомбардировачи, подводници с балистични ракети и наземни ракети. Тази система гарантира възможност за ответен удар дори при изненадваща атака.

Наземният компонент разчита на около 400 активни ракети Minuteman III, разположени в 450 шахти в щатите Уайоминг, Северна Дакота и Монтана. Системата е въведена през 70-те години и вече създава проблеми с поддръжката и надеждността.

Първоначалният план предвижда използване на съществуващите шахти. Анализите показват, че те са твърде остарели. Конструкцията им е от излят бетон, а електрониката е базирана на аналогови системи. Това прави модернизацията сложна и скъпа.

Новите шахти ще бъдат модулни и стандартизирани. Те ще използват сглобяеми бетонни елементи, произведени във фабрика и монтирани на място. Това позволява по-бързо строителство и по-лесна поддръжка.

Системите ще бъдат дигитални, с модерна комуникационна инфраструктура от оптични кабели. Подобрена е и средата за работа, което улеснява достъпа и ремонта на оборудването.

Планира се изграждането на 450 нови шахти на същите терени, където се намират сегашните. Това ще позволи поддържане на пълна бойна готовност по време на прехода.

Ракетата Sentinel е тристепенна и използва твърдо гориво. Тя може да носи бойна глава с мощност около 475 килотона. Очаква се първите летателни тестове да започнат през 2027 година, а оперативното въвеждане - в началото на 30-те години.

Проектът е част от по-широка модернизация на ядрените сили на САЩ и отразява нуждата от обновяване на инфраструктура, създадена преди повече от половин век.

