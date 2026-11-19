1270 Снимка: Getty Images

Главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела обясни защо компанията предложи през октомври на около 60 000 свои служители финансови компенсации, ако напуснат доброволно. Според него целта не е просто съкращаване на персонала заради изкуствения интелект, а мащабна реорганизация на работата в компанията. Microsoft иска да премине към модел, при който служителите използват AI инструменти и агенти за изпълнение на задачите си, а самите те се съсредоточават върху управлението и насочването им.

"Искахме да гарантираме, че поне всеки ще почувства, че има свобода да направи собствен избор", заяви Надела пред Андрю Рос Соркин по време на конференцията DealBook Summit. Той подчерта, че промяната ще засегне и софтуерните инженери. Според него първоначалният скептицизъм към способностите на AI да пише код постепенно е преминал в убеждението, че технологията може да замени почти цялата работа. Сега Microsoft стига до извода, че софтуерното инженерство ще продължи да се развива, но начинът на работа и организацията на екипите ще бъдат различни.

Надела даде за пример екипа, който разработва Cowork - AI агент в приложенията на Microsoft 365. Той се състои само от 11 разработчици, които използват изкуствен интелект, за да изпълняват работата си. "Те изграждат софтуерна фабрика, която създава продукта. Те самите не създават продукта", обясни ръководителят на Microsoft.

Според него в бъдеще служителите във всички професионални сфери ще поемат ролята на мениджъри на AI агенти. Те ще определят какво трябва да бъде направено, а системите ще изпълняват голяма част от конкретните задачи. Надела обаче признава, че трансформацията няма да стане веднага. Microsoft е компания на 51 години и не е изградена първоначално около изкуствения интелект. Затова промяната на работните процеси и организационната структура ще отнеме повече време от очакваното.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

В интервю за подкаста The Pragmatic Engineer миналата седмица Надела обясни и психологическата страна на решението. Според него разговорите за AI революцията са създали сериозна несигурност сред служителите, които се чувстват така, сякаш нямат контрол върху собственото си професионално бъдеще.

Той посочи като пример прогнозите за настъпването на технологична сингулярност - хипотетичен момент, в който изкуственият интелект ще надмине човешкия интелект - както и твърденията, че AI ще премахне всички работни места. Подобни сценарии създават тревожност дори сред хората, които и без това обмислят промяна в кариерата си.

Затова доброволното напускане е начин Microsoft да даде на служителите избор между това да се приспособят към новия модел на работа или да поемат по друг професионален път. Надела признава, че подобна реорганизация е трудна, но според него тя е неизбежна.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.