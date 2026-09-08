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САЩ трябва да се подготвят за възможността Китай да достигне първи до изкуствен общ интелект (AGI). При такъв сценарий Вашингтон трябва да може да извършва атаки срещу китайската AI инфраструктура. Това смята Джейкъб Стоукс, бивш служител по националната сигурност от администрацията на Барак Обама.

Изкуственият интелект

В нов доклад, озаглавен "Свръхсилите и AGI", Стоукс разглежда възможните реакции на САЩ, ако Китай постигне значителен пробив в развитието на изкуствения интелект. Той е заместник-директор на програмата за сигурност в Индо-Тихоокеанския регион към Центъра за нова американска сигурност във Вашингтон.

AGI, или изкуствен общ интелект, е хипотетична система, която би могла да достигне човешко или свръхчовешко ниво на разсъждение и интелект. Все още няма научен консенсус дали подобна технология изобщо е възможна. В доклада си обаче Стоукс приема като изходна точка сценария, при който AGI неизбежно ще бъде създаден.

Според него, ако САЩ изостанат от Китай, Вашингтон може да се опита да саботира системите на държавата лидер чрез физическо проникване или кибератаки.

"Кибератаките за саботиране на AGI може да не предизвикат мащабен ответен удар", пише Стоукс. По думите му кибератаките вече до известна степен се приемат като нормална практика между държавите, която остава под прага на войната.

Той обаче разглежда и далеч по-опасен сценарий. AI системите се нуждаят от огромни изчислителни мощности, които се намират във физически центрове за данни. Затова според Стоукс военният вариант би могъл да включва унищожаване на тази инфраструктура.

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"Последната възможност би била най-опасната и би носила най-голям риск от ескалация: кинетични атаки, тоест унищожаване на обекти с ракети и бомби", пише той.

Стоукс е категоричен и в друга част от доклада: "Центровете за данни могат да бъдат бомбардирани с конвенционални боеприпаси."

Той признава, че подобна стъпка би имала сериозни последици за отношенията между двете държави.

"Бомбардировките биха преминали важен праг, който досега не е бил преминаван в отношенията между САЩ и Китай", посочва Стоукс. Според него е важно политиците да обмислят подобни сценарии предварително и да изучат особеностите на технологията по начин, подобен на подхода към ядрените оръжия в миналото.

Докладът не обмисля вероятния отговор на Китай при бомбардиране на негови центрове за данни при AI-пробив. Той обаче е показателен за това как Вашингтон гледа на AI-надпреварата.

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Съществената разлика е, че ядрените оръжия са физически обекти, чиито характеристики могат да бъдат наблюдавани и измервани. AGI все още не съществува и остава хипотетична технология.

Стоукс предупреждава и за възможността китайска AI компания да постигне "изненадващ технологичен пробив", който да я доближи до AGI. Според него подобна система може да позволи създаването на усъвършенствани инструменти за настъпателни кибератаки, тоест кибероръжия.

Стоукс преди това е бил съветник по националната сигурност на тогавашния вицепрезидент Джо Байдън, както и служител в Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

Темата идва на фона на засилващата се конкуренция между САЩ и Китай в областта на изкуствения интелект. САЩ продължават да заемат водещи позиции в редица тестове за големи езикови модели, докато Китай инвестира значителни ресурси в собствената си AI индустрия.

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