Китайската компания ByteDance пуснаха изкуствения интелект Seedance 2.0 в ограничена бета версия за избрани потребители. Генерираните видеа демонстрират, че това е най-мощният инструмент за създаване на клипове и филми.

Seedance 2.0 е мултимодален модел, който може да използва като вход или промпт изображения, текст, аудио или дори друго видео.

Потребителите могат да комбинират до девет изображения, три видеоклипа и три аудиофайла (общо до 12 файла), като генерираните видеа са с продължителност между 4 и 15 секунди и автоматично включват музика или звукови ефекти.