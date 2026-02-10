Създателите на TikTok показаха впечатляващ AI за правене на видео
Seedance 2.0 може да генерира същински холивудски филми
Китайската компания ByteDance пуснаха изкуствения интелект Seedance 2.0 в ограничена бета версия за избрани потребители. Генерираните видеа демонстрират, че това е най-мощният инструмент за създаване на клипове и филми.
Seedance 2.0 update:
everyone in film industry switch career now, it’s alr late.. AI did this in ~30mins https://t.co/p4ZRwJetrG pic.twitter.com/DmFNAoWARq— el.cine (@EHuanglu) February 9, 2026
Seedance 2.0 е мултимодален модел, който може да използва като вход или промпт изображения, текст, аудио или дори друго видео.
Seedance 2.0 - Test Demo 04
I used one image I generated back in 2024 by MJ V5 to Seedance S2.0. This image style is mixed with 80s animation and 70s illustration.
Wanna check how Seedance 2.0 can handle the mocap for this style? And here is the result.#seedance2 @dreamina_ai… pic.twitter.com/BIfucfrdkC— Jim HuiHui (@Jinghui_Dong) February 9, 2026
Потребителите могат да комбинират до девет изображения, три видеоклипа и три аудиофайла (общо до 12 файла), като генерираните видеа са с продължителност между 4 и 15 секунди и автоматично включват музика или звукови ефекти.
Seedance 2.0 was released just two days ago and is already generating a massive response among the content creator community. The new version of this tool has sparked an unprecedented wave of experimentation and creativity in the first 48 hours since its launch. Users are… pic.twitter.com/aQb0G5uuUa— Light Science
Ключовата новост според компанията, която стои зад TikTok, е т.нар. reference capability. Seedance 2.0 може да "се вдъхновява" от качени референтни видеа - да копира движения на камерата, стил, специални ефекти и да ги приложи към нови сцени.
Seedance 2.0 is insanepic.twitter.com/oBqAm3zsBZ— Angry Tom (@AngryTomtweets) February 7, 2026
Моделът позволява подмяна или добавяне на персонажи, както и плавно продължаване на съществуващи видеоклипове, което го доближава до реални задачи по видео монтаж.
Seedance 2.0 is crazy pic.twitter.com/hcXw9ydrI1— Angry Tom (@AngryTomtweets) February 9, 2026
Управлението става чрез сравнително прости текстови инструкции, например указване кое изображение е начална сцена, от кое видео да се вземе движението на камерата или как различни кадри да се комбинират в едно цяло. Дори реално записано движение на камера може да бъде прехвърлено от модела в генерирано видео.
Мнозина коментират, че не са очаквали Китай да изпревари OpenAI и САЩ в пускането на толкова напреднал AI-генератор на клипове, чийто резултати надминават тези на Sora. Новината доведе до ръст на акциите на китайски медийни и AI компании с до 20%.
More Seedance 2.0 tests.
Experimenting more combining Live action and Anime. pic.twitter.com/VialbftpTd— Aiden Guo (@aidenguoai) February 9, 2026ИЗБРАНО