55-годишният Винс Зампела е изгубил живота си, когато ферарито му се е разбило в бетонните огради на магистрала край града на ангелите

Един от създателите на една от най-известните поредици видеоигри Call of Duty - Винс Зампела - загина при автомобилна катастрофа на магистрала в Лос Анджелис в неделя, съобщи Би Би Си.

Смъртта на 55-годишния разработник беше потвърдена от Electronic Arts, която притежава Respawn Entertainment - студиото, което Зампела съоснова.

По информация на местната полиция Винс Зампела е пътувал с още един човек във "Ферари", когато на излизане от тунел автомобилът се забива в бетонната ограда на аутобана и избухва в пламъци. Пътникът на предната седалка до шофьора е излетял от ферарито, а самият водач е останал заклещен в горящите смазани ламарини. И двамата са загинали. Все още не е ясно дали Зампела е шофирал колата и кой е бил спътникът му.

"Това е невъобразима загуба за всички нас и семейството на Винс, както и за всички онези, които той докосна с работата си", заяви говорител на Electronic Arts.

Винс Зампела създава Call of Duty заедно със своите дългогодишни сътрудници Джейсън Уест и Грант Колиър през 2003 г.

Частично вдъхновена от събитията през Втората световна война, играта е продадена в над 500 милиона копия, превръщайки собственика ѝ - Activision на Microsoft - в една от най-печелившите компании в гейминг индустрията. Поредицата има и предстоящ игрален филм.

Call of Duty обаче не е единственият му успех. Зампела стои и зад други изключително популярни заглавия като Medal of Honor, Titanfall и Apex Legends.

След като напуска Activision през 2010 г., разработчикът основава Respawn Entertainment, която издава поредицата Titanfall. По-късно компанията е придобита от Electronic Arts (EA). Под ръководството на новия издател Respawn Entertainment пуска Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor.

От 2021 г. Винс Зампела заема висша позиция в EA, отговаряйки за поредицата Battlefield. Той ръководеше разработването на Battlefield 6, считана за пряк конкурент на Call of Duty.

