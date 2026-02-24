Мистериозният китайски космически самолет Shenlong (в превод "Божествен дракон") стартира четвъртата си орбитална мисия на 6 февруари от космодрума Дзиуцюен в пустинята Гоби. Роботизираната совалка е в орбита около Земята, а мисията ѝ е неизвестна, защото китайските власти разкриват много малко подробности, пише Space.

Още по темата

Предишните три мисии в ниска околоземна орбита са били изстреляни през септември 2020 г., май 2023 г. и септември 2024 г., като са продължили съответно 2 дни, 276 дни и 266 дни.

Официалната позиция гласи, че Shenlong тества технологии, които ще проправят пътя към "по-удобни и достъпни двупосочни методи за мирно използване на космоса".

Но според мнозина запознати Shenlong е китайският еквивалент на американската секретна мини-совалка X-37B?

Смята се, че двата апарата са сходни по размер (около 8,8 метра дължина при X-37B) и предназначение. И при американската програма повечето полезни товари и дейности са засекретени.

X-37B лети от 2010 г. и в момента изпълнява осмата си мисия, изстреляна с ракета на SpaceX.

За разлика от X-37B, китайският апарат е извършвал маневри по сближаване и скачване (т.нар. RPO - rendezvous and proximity operations) с други обекти в орбита. По време на предишните си мисии Shenlong е освобождавал един или повече спътници.

Китай също има своя "Зона 51" (снимки)
Виж още Китай също има своя "Зона 51" (снимки)

Тези дейности не са обявени официално от Пекин, а са установени чрез проследяване от американските военни, частни компании и любители астрономи. Спътникът от първата мисия е демонстрирал комуникационни възможности. Обектът от втората мисия вероятно е имал собствена двигателна система. А при всички мисии досега са провеждани множество близки маневри и операции по скачване.

Подобни умения позволяват зареждане, ремонт, модернизация или контролирано сваляне от орбита на собствени спътници, което правят китайската совалка по-способна от американския X-37B.

Според анализатори, ако една държава иска да има "космическо превъзходство", тя трябва да владее именно технологии за сближаване и маневриране в орбита.

Засега обаче около мисията на Shenlong остава повече неизвестно, отколкото известно. А в условията на секретност, както често се случва в космическата надпревара, въображението лесно запълва празнините с по-крайни сценарии.

Сателити забелязоха повишена активност в "Китайската Зона 51"
Виж още Сателити забелязоха повишена активност в "Китайската Зона 51"

ИЗБРАНО
Росица Кирова: Избухнаха! Всички областни управители са на ПП-ДБ Днес
Росица Кирова: Избухнаха! Всички областни управители са на ПП-ДБ
19120
Българче вдигна на крака журито в "Гласът на Германия", разплака майка си Лайф
Българче вдигна на крака журито в "Гласът на Германия", разплака майка си
13328
Ако беше държава, той щеше да е в топ 10 по медали. Герои, цифри и велики мигове от Игрите Корнер
Ако беше държава, той щеше да е в топ 10 по медали. Герои, цифри и велики мигове от Игрите
8463
Пламен Димитров: Държавата ще гръмне, ако на 1 юли няма удължителен бюджет Бизнес
Пламен Димитров: Държавата ще гръмне, ако на 1 юли няма удължителен бюджет
14962
Втори български роман е номиниран за "Букър" Impressio
Втори български роман е номиниран за "Букър"
7161
След ремонт на пистата за 50 млн. евро., летище Бургас обяви нови маршрути за летния сезон Trip
След ремонт на пистата за 50 млн. евро., летище Бургас обяви нови маршрути за летния сезон
1354
Защо ягодите вече не са толкова сладки Вкусотии
Защо ягодите вече не са толкова сладки
2220
Ретрограден Плутон през 2026 г. носи трансформация Zodiac
Ретрограден Плутон през 2026 г. носи трансформация
1070
Прогноза за времето на НИМХ: Дъжд, сняг и силен вятър Времето
Прогноза за времето на НИМХ: Дъжд, сняг и силен вятър
3229