Секретната совалка на Китай полетя за четвърти път. Какво прави в космоса?
Възможно е апаратът на Пекин да е по-добър от американския X-37B
Мистериозният китайски космически самолет Shenlong (в превод "Божествен дракон") стартира четвъртата си орбитална мисия на 6 февруари от космодрума Дзиуцюен в пустинята Гоби. Роботизираната совалка е в орбита около Земята, а мисията ѝ е неизвестна, защото китайските власти разкриват много малко подробности, пише Space.
Още по темата
Предишните три мисии в ниска околоземна орбита са били изстреляни през септември 2020 г., май 2023 г. и септември 2024 г., като са продължили съответно 2 дни, 276 дни и 266 дни.
Официалната позиция гласи, че Shenlong тества технологии, които ще проправят пътя към "по-удобни и достъпни двупосочни методи за мирно използване на космоса".
Но според мнозина запознати Shenlong е китайският еквивалент на американската секретна мини-совалка X-37B?
Смята се, че двата апарата са сходни по размер (около 8,8 метра дължина при X-37B) и предназначение. И при американската програма повечето полезни товари и дейности са засекретени.
X-37B лети от 2010 г. и в момента изпълнява осмата си мисия, изстреляна с ракета на SpaceX.
За разлика от X-37B, китайският апарат е извършвал маневри по сближаване и скачване (т.нар. RPO - rendezvous and proximity operations) с други обекти в орбита. По време на предишните си мисии Shenlong е освобождавал един или повече спътници.
Тези дейности не са обявени официално от Пекин, а са установени чрез проследяване от американските военни, частни компании и любители астрономи. Спътникът от първата мисия е демонстрирал комуникационни възможности. Обектът от втората мисия вероятно е имал собствена двигателна система. А при всички мисии досега са провеждани множество близки маневри и операции по скачване.
Подобни умения позволяват зареждане, ремонт, модернизация или контролирано сваляне от орбита на собствени спътници, което правят китайската совалка по-способна от американския X-37B.
Според анализатори, ако една държава иска да има "космическо превъзходство", тя трябва да владее именно технологии за сближаване и маневриране в орбита.
Засега обаче около мисията на Shenlong остава повече неизвестно, отколкото известно. А в условията на секретност, както често се случва в космическата надпревара, въображението лесно запълва празнините с по-крайни сценарии.